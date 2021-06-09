 

Дата вторых родов Меган Маркл оказалась связанной с принцессой Дианой

09.06.2021, 15:22, Разное
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Многие поклонники были шокированы тем, что дата вторых родов Меган Маркл уже была вписана в историю королевской семьи, только 25 лет назад. Оказалось, что 4 июня связано с бабушкой новорожденной малышки – принцессой Дианой.
Именно в этот день в 1996 году мать принца Гарри посетила детскую больницу при университете, в котором в будущем училась Меган Маркл. Поклонники пары убеждены, что в этом совпадении кроется некое скрытое послание. По их мнению, это символ того, что актриса все-таки была предназначена судьбой для младшего сына покойной принцессы Дианы. Сам принц Гарри также говорил о том, что у его жены есть определенная связь с матерью. По его мнению, обе главные женщины в его жизни подвержены пристальному вниманию прессы. Однако после того, как они отказались от выполнения королевских обязанностей и переехали в США, Меган Маркл больше не ощущает себя «жертвой папарацци».

День, когда на свет появилась малышка Лилибет Диана, памятный для британской семьи. По словам историков, 25 лет назад покойная принцесса запланировала благотворительный тур. Она задалась целью собрать средства для детского медучреждения. В тот день многие были очарованы внешним видом Леди Ди. Для визита она выбрала фиолетовое эффектное платье. По словам Генри Бинена, бывшего президента университета, королевская особа наверняка знала, что фиолетовый – цвет Северо-Запада.



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