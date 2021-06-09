 

Врач Александр Мясников назвал фразу для мгновенного приема в больнице

09.06.2021, 15:22, Разное
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Врач Александр Мясников дал совет для пациентов, которым необходимо как можно скорее получить врачебную помощь. Теледоктор назвал фразу, после которой можно рассчитывать на мгновенный прием в любой больнице.
Всем известно, что получить квалифицированную помощь профильного врача в условиях коронавирусного кризиса стало сложнее. Большинство больниц стараются обеспечить максимальные возможности для борьбы с COVID-19. Однако из-за этого иногда почти невозможно попасть в кабинет к доктору той, или иной специальности. Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, как можно добиться немедленного приема в медицинском учреждении.

Как оказалось, для этого следует воспользоваться регламентом оказания медпомощи, который распределяет жалобы пациентов по их сложности. Придя в больницу, следует сказать всего одну фразу, которая «откроет двери» в кабинет лечащего доктора необходимого профиля. Ее Александр Мясников произнес в ходе передачи «О самом главном», выходящей на канале «Россия-1».

Отвечая на вопросы участников телешоу, Мясников назвал главные слова, характеризующие состояние пациента, в приеме которого персонал больницы не имеет права отказать. «Острая боль», – именно это определение обязывает медработников незамедлительно приступить к осмотру больного. Как пишет «Политэксперт», в случае болевых ощущений острого характера врачи обязаны принять даже лица без каких либо документов или страхового полиса, если у них обнаружат признаки воспалительной реакции в организме.

Источник: politexpert.net



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