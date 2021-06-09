 

Учёные обнаружили опасное последствие для переболевших COVID-19

09.06.2021, 15:22, Разное
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Британские учёные, представляющие Университет Бирмингема, в ходе очередного исследования обнаружили опасное последствие для переболевших COVID-19. Речь идёт о сбое иммунной системы.
Исследователи обозначили, что многие пациенты, перенеся ковид, столкнулись с иммунными ответами против собственных тканей и органов, а вот выяснить, почему это происходит, пока не удалось. Одна из предполагаемых причин кроется в том, что инфекция SARS-CoV-2 запускает в организме процесс, провоцирующий неправильную работу иммунной системы, что приводит к выработке аутоантител, направленных против одного или нескольких собственных белков человека и вызывающих аутоиммунные заболевания.

К слову, аутоантитела сохраняются в организме до полугода, причём, чем серьёзнее болел человек, тем выше вероятность появления у него обозначенных белков. Они сходны с теми, что вызывают аутоиммунные заболевания кожи, мышц и сердца. Люди, переболевшие ковидом бессимптомно либо в лёгкой форме, также подвержены опасным последствиям для здоровья.

Стоит отметить, что одним из тяжёлых последствий ковида является развитие синдрома Гийена-Баре, который поражает периферические нервы, что нередко приводит к мышечной слабости и потере чувствительности конечностей. Первые признаки данного заболевания – онемение кистей рук и ступней, а также частичная потеря координации.

Источник: profile.ru



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