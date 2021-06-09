 

Украинский COVID-сертификат еще на стадии разработки, его запустят после утверждения требований ВОЗ и ЕС – Шмыгаль

09.06.2021, 15:20, Новости дня
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Он рассказал, что Кабмин ведет переговоры с другими государствами, чтобы украинцы “смогли беспрепятственно пересекать границы и путешествовать”. 

Чтобы подтвердит получение прививок от коронавируса, украинцы смогут использовать два документа, уточнил премьер. 

“Первый – это международное свидетельство о вакцинации. Документ выдается после прохождения полного цикла вакцинации и будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые признают это свидетельство. Второй – так называемые “ковидные сертификаты” или “иммунные паспорта”. Он еще на стадии разработки и будет введен после утверждения международных требований ЕС и ВОЗ. Ориентировочно планируем запуск на июль. Сертификат можно будет получить как в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, так и в электронной – через приложение “Дія”, – добавил Шмыгаль. 

Контекст:

Одним из первых в мире цифровой COVID-паспорт ввел Бахрейн, об этом 17 февраля писало издание Arab News. 19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля. Программу выдачи COVID-паспортов для своих граждан запустил также Китай.

В марте Еврокомиссия представила законопроект о введении цифровых COVID-паспортов. Сертификат будет действителен во всех странах – членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Сообщалось, что документ должен облегчить поездки. В частности, его владелец может быть освобожден от прохождения теста или карантина при въезде в ту или иную страну. 

В конце месяца европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон представил COVID-паспорт, который будет действовать в ЕС. В нем будут указаны дата рождения, паспортные данные (с возможностью их проверки через QR-код), информация о наличии прививки и типе вакцины, которой был привит владелец, есть ли у него антитела (если человек уже переболел) или результат ПЦР-теста (если человек и не вакцинировался, и не болел).

9 июня Европаламент утвердил введение цифрового COVID-сертификата. Семь стран ЕС – Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия – уже выдают цифровые COVID-сертификаты в тестовом режиме.

Запуск паспортов вакцинации от коронавируса в Украине планируется 1 июля, сообщали в Минцифры. В Минздраве рассказывали, что COVID-сертификат будет содержать информацию о вакцинации, негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или на портале “Дія”.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) критически относятся к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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