Российского писателя Быкова в 2019 году отравили сотрудники ФСБ. Они же потом отравили Навального – СМИ

Журналисты-расследователи выяснили, что еще за год до покушения за Быковым велась слежка, в которой участвовали сотрудники Института криминалистики ФСБ и Службы по защите конституционного строя (Вторая служба ФСБ). Это были Владимир Паняев и Валерий Сухарев, пользовавшийся паспортом на имя Николай Горохов.

Маршруты передвижений ФСБшников совпадали с региональными поездками Быкова по стране. Они были одновременно с писателем в Уфе в мае 2018 года, куда даже прилетели одним и тем же рейсом. В ноябре того же года сотрудники ФСБ последовали за ним в Ростов, еще через полгода в апреле 2019-го – снова в Ростов, а затем – в Новосибирск.

Bellingcat и The Insider считают, что Быкова пытались отравить 13 апреля 2019 года в Новосибирске, где писатель читал текст “Тотального диктанта”. По биллингам и перелетам журналисты установили, что в то время в городе были сотрудники ФСБ Паняев и Иван Осипов (под именами Владимир Алексеев и Иван Спиридонов соответственно).

Журналисты предполагают, что схема отравления могла быть такой же, как и с Навальным: яд нанесли на личные вещи в гостиничном номере отеля Domina, пока Быков был на диктанте в близлежащем кинотеатре. Однако последующие два дня с Быковым все было хорошо и он 15 апреля улетел из Новосибирска в Екатеринбург. Расследователи выдвинули предположение, что ту самую отравленную одежду писатель надел только по прилету в Екатеринбург.

16 апреля Быкову стало плохо в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Уфу. По прибытию его госпитализировали, в больнице его ввели в медикаментозную кому, а затем перевезли в Москву. Через пять дней писатель пришел в сознание.

Bellingcat и The Insider отмечают, что сразу после того как самолет с Быковым приземлился в Уфе, сотрудник ФСБ Сухарев, находившийся в этот момент в Сочи, купил билеты на ближайший рейс в Москву.

Врачи тогда не пришли к однозначному выводу по поводу причин ухудшения здоровья Быкова. Журналисты же нашли сходства в его симптомах с симптомами Навального, отравленного боевым веществом “Новичок”. У них двоих был гипергидроз (обильное потоотделение) и снижение объема циркулирующей крови при сохранении обычного ритма сердечных сокращений.

У Быкова также были похожие лабораторные изменения по гликемическому профилю: высокая глюкоза, кетоны в моче, немного повышена амилаза, узкие зрачки, но врачи тогда это списали на то, что в Уфе Быкову вводили много барбитуратов. После нескольких дней в коме Быков пришел в себя и остался некоторое время в такой же дезориентации, которая наблюдалась и у Навального.

Кроме того, после госпитализации у Быкова на спине обнаружилось малиновое пятно размером с кулак. Кожа в этом месте шелушилась, покрывалась корочками и зудела. Специалисты, с которыми общался The Insider, утверждают, что “Новичка” в тех растворах, которые обычно используются для проникновения вещества через кожу, не должен давать такого раздражения. Однако, если в такой раствор добавили кожно-нарывной агент, либо в молекуле действующего вещества присутствовали радикалы, способные вызвать кожно-нарывной эффект, это могло бы дать похожую картину.

Контекст:

Двое из представленных в расследовании сотрудников ФСБ – Паняев и Осипов – фигурируют в расследовании журналистов об отравлении Навального. В августе 2020 года они прилетели в Новосибирск, а затем и в Томск вслед за политиком.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

В феврале этого года журналисты Bellingcat и The Insider заявили, что сотрудники ФСБ из группы отравителей Навального могут быть причастны к еще одному отравлению – оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

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