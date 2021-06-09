 

BFM TV – промо-чеки, вакцинация и «сопровождение» — в соревновании за туристов страны ЕС готовы на всё

09.06.2021, 15:18, Новости дня
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Этим летом между европейскими странами развернётся настоящая борьба за отдыхающих: пандемия коронавируса больно ударила по туризму, который составляет ощутимую долю ВВП многих стран, и привела к сокращению рабочих мест. Теперь конкуренты придумывают новые способы привлечь путешественников: на Мальте выдают подарочные чеки, Греция в первую очередь вакцинирует население на туристических островах, а в Хорватии решили прибегнуть к туризму «с сопровождением», не смешивая приезжих и местных жителей, передаёт BFM TV.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Стефан Педрацци, сегодня Испания снова открывает границы для вакцинированных туристов. Для Франции начиная со среды. Лето 2021 года обещает быть гиперконкурентным в плане туризма во всех европейских странах.

СТЕФАН ПЕДРАЦЦИ, экономический обозреватель BFM Business: Да, Европейский Союз действовал на опережение: он согласовал введение санитарных пропусков, чтобы избежать этой конкуренции. Это делается в ущерб санитарной безопасности: целью было сделать так, чтобы страны меньше смотрели на ПЦР-тесты и вакцинацию, чтобы привлечь как можно больше гостей.

Это важная задача, потому что туризм в Европе составляет примерно 10% ВВП и 12% рабочих мест. Это общие цифры — очевидно, что существуют большие различия: 25% экономики Хорватии зависит от туризма, 12% Испании, 8% для Франции и, конечно, это сектор, который необходимо восстанавливать. В прошлом году туризм, путешествия по Европе только по Европе, недосчитался €937 миллиардов чтобы вы представляли масштабы, это в 2,5 раза больше налоговых поступлений Франции. Что касается работы, из-за кризиса в здравоохранении в Европе исчезло 3,6 миллионов рабочих мест в туристическом секторе.

КРИСТОФ МЕЛЕ, ведущий: И что, Стефан, все эти страны соревнуются, чтобы привлечь туристов?

СТЕФАН ПЕДРАЦЦИ: Да. Мальта, например. Кристоф, если вы поедете туда этим летом, вы получите подарочный сертификат на €200, которые можно потратить в барах, ресторанах или СПА выбираете вы. Это предложение действует для первых 38 тысяч посетителей. Бронь необходимо совершить напрямую у гостиниц, а не на платформах для бронирования.

Греция сделает ставку на санитарную безопасность: там в первую очередь провели вакцинацию жителей самых туристических островов, чтобы создать «санитарный пузырь». Для Греции это серьёзная задача: 20% её ВВП зависит от туризма.

Хорватия также выдвинула на передний план санитарную безопасность: там разделят туристов и местное население. Это будет проходить, например, в автобусах отдельных, контролируемых, немного похоже на то, что мы видим в Китае. Это туризм, скажем так, «с сопровождением».  

АДЕЛИН ФРАНСУА: А во Франции, что мы будем делать?

СТЕФАН ПЕДРАЦЦИ: Эммануэль Макрон предпочёл бы, чтобы французы оставались во Франции. На прошлой неделе он об этом сказал: «Туризм в этом году будет во Франции». Так что конкуренция развернётся между регионами. Некоторые уже отмечают рекордные цифры бронирования, например, департамент Ланды. Кстати, промо-чек на 150, как в прошлом году, в этот раз в Ландах выдаваться не будет. Напротив, власти Ла-Манша объявили, что предлагают чек на 100 при соблюдении особых условий и для нас тоже. Это важно для Франции и туризма, потому что мы являемся первым туристическим направлением в мире с точки зрения путешественников: 89 миллионов туристов до кризиса в здравоохранении. В то же время мы занимаем только третье место по доходу от туризма после США и Испании.

Дата выхода в эфир 07 июня 2021 года.



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