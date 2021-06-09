American Spectator – США необходимо выбрать новый подход к России

Вашингтон уже пережил одну холодную войну с Москвой и, учитывая появление на горизонте всё более мощного Китая, ему нужно избегать повторения такой ситуации, считает старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по внешней политике Дуг Бэндоу. Как пишет он в материале для The American Spectator, для Джо Байдена настало время выбрать новый подход к России, и предстоящая встреча с Женеве с Владимиром Путиным — отличное время для этого.



Reuters

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер сыграла ключевую роль в прекращении холодной войны. Она помогла убедить Рональда Рейгана в том, что Михаил Горбачёв, вскоре ставший Генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза, отличается от своих предшественников, заявив: «Мне нравится господин Горбачев. Мы можем вести дела вместе». Как считает старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по внешней политике Дуг Бэндоу, настало время и для Джо Байдена выбрать новый подход к России, и предстоящая встреча с Женеве с Владимиром Путиным — отличное время для этого.

Как пишет эксперт в статье для The American Spectator, сегодня между Америкой и Россией не существует конфликтов в сфере фундаментальных интересов. Между ними нет никаких территориальных претензий, никакого глобального соперничества, никаких враждебных идеологических противоречий. Сегодняшняя РФ очень похожа на Российскую Империю: Москва требует от иностранных государств уважения, а главное — чтобы те учитывали её геополитические интересы, чтобы её включили в процесс принятия международных решений и соблюдали неприкосновенность её границ.

Даже Владимир Путин, пишет Бэндоу, никогда не был особенно настроен против Америки. После терактов 11 сентября Путин проявлял участие и был готов прийти Соединённым Штатам на помощь, и РФ долгое время предлагала им тыловую поддержку при проведении их операций в Афганистане. Но, к сожалению, Вашингтон и Брюссель упустили шанс и безрассудно «растратили» первоначальную доброжелательность и расположение Путина.

«Некогда великий русский медведь был повержен, и, казалось, надолго выведен из строя. Поэтому западные правительства глумились над своим поверженным «партнёром». Союзники лгали и Горбачеву, и Ельцину о расширении НАТО, разрушили Сербию, давнего российского друга, способствовали возникновению «цветных революций» в Грузии и на Украине и поддерживали их, пообещали включить обе эти страны в трансатлантический альянс и поощряли уличный путч против избранного, хотя и коррумпированного, в целом пророссийского президента на Украине. Всё это время Запад оправдывал свои действия, заявляя, что никто не имеет права на сферу влияния, а Вашингтон, вмешиваясь в дела других государств, вступает от имени всего человечества», — пишет эксперт.

Он убеждён, что Америке пора договариваться и заключать сделку. Байден и может стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно, и контуры возможных предложений наметить несложно. Для обеих сторон должно быть запрещено вмешательство в выборы. Под запретом должны быть и операции в киберпространстве, за исключением сбора разведданных, что является неотъемлемой частью международных отношений.

Что еще более важно, продолжает автор материала, США и их союзники по НАТО должны предложить прекратить расширение блока. США должны пообещать, что в список стран-членов НАТО не будут добавлены ни Грузия, ни Украина. Их включение в состав НАТО не в интересах Америки, поскольку они станут причиной конфликтов и противоречий в Североатлантическом союзе и могут спровоцировать реакцию со стороны России.

В свою очередь, Москва должна прекратить поддерживать украинских сепаратистов, а Киев должен выполнить своё обещание и предоставить более широкую автономию Донбассу. В политическом и военном плане Украина должна быть нейтральной, но у неё будет возможность самостоятельно решать свою экономическую судьбу. И хотя такой компромисс может вызвать недовольство украинцев, США должны чётко дать понять, что американцы не придут — идёт ли речь о военной помощи сегодня или военнослужащих и, возможно, ядерном оружии завтра.

Кроме того, полагает Дуг Бэндоу, США и РФ должны признать, что помимо серьёзных проблем будет и геополитическая конкуренция. Поэтому Байден и Путин могли бы начать непростой переговорный процесс или какой-нибудь «торг». Вашингтон и Москва могли бы сотрудничать в борьбе с терроризмом после того, как Вашингтон выведет войска из Афганистана. РФ могла бы отказаться от своего участия в делах Кубы и Венесуэлы и ужесточить санкции в отношении Северной Кореи, а США могли бы уйти из Сирии и оставить Ливию. И дополнительных договорённостей, которые могут оказаться интересными для сторон, может быть сколько угодно.

«Россия как великая держава (хотя уже и не сверхдержава), обладающая ядерным оружием, заслуживает большего внимания. Не потому, что Путин ни в чём не виноват, и не потому, что действия Москвы не представляют собой опасности, а потому, что авторитарный медведь — это сегодняшняя реальность. Америке лучше продуктивно взаимодействовать с Москвой, чем представлять себе, что благодаря изоляции и конфронтации РФ станет лучше, а мир — безопаснее. Вашингтон уже пережил одну холодную войну с Москвой. Учитывая появление на горизонте всё более мощного Китая, Америка должна избегать повторения войны», — заключает эксперт The American Spectator.