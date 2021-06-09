Военный эксперт рассказал о недовольстве украинских солдат «голодом» в армии

На морально-психологическое состояние украинских солдат негативно влияют проблемы с выплатами, сообщил военный эксперт Борис Рожин. С 1 января по 15 мая 2021 года задолженность Минобороны Украины перед военными выросла почти в три раза и армию буквально нечем кормить.

По данным украинского военного издания «Военный курьер», к 15 мая 2021 года в ВСУ накопился долг по выплатам дополнительных видов денежного обеспечения в 950 млн гривен (2,5 млрд руб.). Тогда как первого января он составлял 350,8 млн грн (939 млн руб.), передает ФАН.

Такие данные содержатся в докладе начальнику Генерального штаба ВСУ от 25 мая 2021 года. Долг в документах называется критическим: «Вызывает напряжение в военных коллективах и семьях военнослужащих».

По информации издания, Министерство обороны Украины выделяет на погашение долга только 322 млн гривен (864 млн рублей). Однако пока неизвестно, когда эти деньги достигнут конечной цели, фактически, Украине на данный момент нечем кормить армию, заключает «Военный курьер». При этом издание утверждает, что минобороны Украины разместило тендер на закупку трех люксовых кабриолетов общей стоимостью 73 млн гривен (2,7 млн долларов).

«На фоне недавних скандальных публикаций о том, как Минобороны пытается согласовать через профильный комитет Верховной рады закупку люксовых лимузинов, галстуков и рубашек для парада на сумму что, пожалуй, превышает 100 млн грн., такой аттракцион большой искренности кажется просто циничным», – информирует СМИ.

Военный эксперт Рожин рассказал, что подобные ситуации возникают в украинской армии с регулярной периодичностью. Кроме того, офицеры ВСУ занимаются поборами.

«Такие публикации – проявление скрытого недовольства, которое объективно существует в Вооруженных силах Украины. Такая информация периодически просачивается в Сеть. Недавно публиковались документы, свидетельствующие о том, что украинские солдаты вынуждены переводить деньги на карточки своим командирам. Истории про коррупцию, недофинансирование, некомплект штатный и технический часто появляются в украинских СМИ. Критики подвергается и руководство Украины, которое обвиняют в том, что Киев недостаточно эффективно снабжают армию, а солдаты воюют в ненадлежащих условиях. Объективно, эти проблемы существуют, несмотря на все разговоры об увеличении финансирования ВСУ. Есть также проблемы с укомплектованием личного состава. Но все эти проблемы пытаются сразу же решить, поскольку они бьют по рейтингу Зеленского и его партии «Слуга народа», – сказал эксперт.

Рожин отметил, что такой расклад дел негативно влияет на морально-психологическом состоянии солдат ВСУ.

«Естественно, если есть проблемы с довольствием и зарплатами, то это, конечно, сказывается на морально-психологическом состоянии военнослужащих. В рядах ВСУ и так существует большой процент нежелающих принимать участие в боевых действиях, но когда возникают проблемы с зарплатами, то мотивация становится еще ниже. Конечно, данная ситуация окажет свое влияние на морально-психологическое состоянии солдат Вооруженных сил Украины», – заключил он.

Напомним, это не первый раз, когда в украинский ВС происходит «голодный бунт», который назвали трагедией Украины.

Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий, заявлял, что военнослужащие ВСУ избили заместителя командира роты, который поставлял бойцам просроченные консервы, сухие пайки и испорченный хлеб. Военнослужащие отказались нести службу на передовых позициях.