Закончено расследование дела об убийстве трансгендера сотрудником ППС

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09.06.2021, 15:16, Новости дня
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Расследование убийства трансгендера сотрудником правоохранительных органов завершено, сообщили в следственном управлении СК по Новосибирской области.

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению 22-летнего жителя деревни Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… Искитимской межрайонной прокуратурой по делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время дело поступит в суд», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Согласно версии следствия, в октябре 2020 года, молодой человек у себя дома в селе Бурмистрово задушил своего знакомого, вывез его тело за территорию села и скрыл.

Тело с признаками насильственной смерти нашли через несколько дней.

«В ходе расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме», – указали в СК.

На допросе подозреваемый сообщил, что конфликт возник из-за якобы оскорблений и унижений со стороны потерпевшего в его адрес.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудник ППС в Новосибирской области убил знакомого, который «выглядел как женщина, но физически это был мужчина». По этим данным, у молодых людей были отношения. Сотрудника ППС уволили из органов. Позже сообщалось об аресте подозреваемого.



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