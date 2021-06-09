Захарова прокомментировала обвинительный приговор Младича

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала приговор бывшему командующему боснийских сербов Ратко Младичу.

«Приговор Младичу вновь продемонстрировал, что деятельность международных механизмов привлечения к ответственности виновных в преступлениях в период гражданской войны в бывшей Югославии на практике характеризуется предвзятостью по отношению к одной из сторон конфликта. Обвинительный приговор Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания «гаагским правосудием» других участников конфликта тех лет, таких как хорватский генерал Готовина, косовар Харадинай и бошнякский полевой командир Орич», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

Она отметила, что «отличительные черты функционирования Остаточного механизма и его предшественника – Международного трибунала по бывшей Югославии – игнорирование фактов и исторического контекста событий, связанных с распадом Югославии, подрыв усилий по урегулированию последствий конфликта и восстановлению доверия на Балканах».

Захарова напомнила, что процесс над Младичем сопровождался пренебрежением его базовыми правами как обвиняемого.

«На всем его протяжении адвокаты и члены семьи Младича боролись за соблюдение его права на здоровье и адекватную медицинскую помощь. Однако заявления, направленные для этих целей, были отвергнуты судьями», – отметила представитель МИД России.

Во вторник Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов подтвердил приговор бывшему главнокомандующему вооруженными силами Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Ратко Младичу.

Весной прошлого года сообщалось, что врачи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) провели операцию Ратко Младичу, не оповестив семью о состоянии его здоровья.

Младич-старший, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В 2017 году Младич был приговорен МТБЮ к пожизненному заключению. Защита подала апелляцию на это решение, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Газета ВЗГЛЯД указывала, что оправдание генерала обрушило бы идеологическую конструкцию стран Запада.