Скандалы: Переговорщицы не вышло

Почему Наталья Поклонская уходит из Госдумы и большой политики

Социальные сети комментируют решение популярного депутата от «Единой России» Натальи Поклонской не баллотироваться осенью на выборах в Госдуму. Как известно, депутат Госдумы Наталья Поклонская с иронией отреагировала на новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображен контур этой страны, включающий и Крым. Поклонская предложила украинским футболистам провести матч в новой форме в Крыму, добавив, что «есть такая примета: на крымчан посягнешь — свое потеряешь». Эксперты с грустью констатируют, что, по всей видимости, это стало последним выступлением депутата Поклонской, которая покидает публичную политику: она уже отказалась от участия в праймериз «Единой России» перед новыми выборами. Дальнейшая судьба популярного депутата пока что неизвестна. По одним сведениям, она вернется в правоохранительные органы и снова наденет прокурорский мундир, по другим – займет высокую должность в Росприродназдоре.

Эксперты телеграм-канала Бойлерная пишут по этому поводу:

«Нам будет не хватать госпожи Поклонской в Государственной Думе. Хотя мы уверены в том, что, как бы ни сложилась ее дальнейшая судьба, мы услышим о ней еще не раз…»

Популярный блогер Александр Горбунов «Сталингулаг» считает, что Поклонская сделала это решение не по своей воле:

«Фраза: Родина тебя кинет, сынок, относится не только к брошенной в лукашенковском плену Софии Сапеге, и другим людям, которые не разделяют идеологии нынешней власти, но и применима даже к самым верным её почитателям. Наталья Поклонская больше не будет баллотироваться от партии Единая Россия на ближайших выборах. Та самая Поклонская, которая совсем недавно была национальным героем, символом Крыма, о которой снимали передачи и фильмы, которую поднимали на все флаги и которой гордились. Теперь она просто выброшена за ненадобностью. Не исключено, что в скором времени на неё тоже заведут какое-нибудь уголовное дело, и она пополнит списки преследуемых теми, кто совсем недавно ее восхвалял и пропускал вперёд себя. Единственным плюсом во всей этой безумной вакханалии, которая творится сегодня со всеми арестами, обысками, приговорами и сроками, это, наверное, осознание, что рано или поздно, но коснётся и заденет всех, и кто сегодня составляет списки тех, за кем придут завтра, уже на следующий день пополнит список самим собой…»

Горбунову вторит и журналист Кирилл Шулика:

«Она была неудобна в Думе, потому что понимала, как заниматься политикой. На фоне всей серой массы, она умела, потому что почти всю сознательную жизнь провела на Украине и была буквально внутри всей политической борьбы, которая была в стране всегда после распада СССР. Видимо, кремлевские кураторы поняли, что в России до политики людей с таким опытом допускать нельзя. Зато вот останется, например, такое ископаемое, как Тамара Плетева и прочие типа Елены Драпеко.

Я вы знаете, как отношусь к Украине, но в стране есть политическая борьба. Поклонская из нее, несмотря на все ее взгляды, но у нас в Думе нужны дамы прямиком из Советского Союза…»

Правда, эксперты канала Адекват, напротив, считают, что Поклонская заслуживает всяческого уважения за свое решение:

«За отказ от заходов на второй думский срок Поклонскую следует похвалить. Причем безотносительно аксессуаров предстоящего кителя, намек на который прозвучал и с которым она связывает следующую жизненную страницу. А главным образом потому, что нашла в себе силы понять, что парламент — это не ее, и сделать из этого практические выводы. Силы, которые в аналогичной ситуации нашел бы очень не каждый.

Заслуги Поклонской времен Русской весны несомненны — и останутся даже в истории, как останется в ней, например, Чалый. Но эти заслуги основаны не совсем на тех личностных качествах, которые обеспечивали бы успешность депутатской деятельности, а она у Поклонской не сказать, чтобы удалась хотя бы на четверку — ни по организационной линии, ни тем более по смыслообразующей.

Тем в большей степени она молодец, что осознала, что эта траектория — не ее, тем сильнее пожелания, чтобы новое дело оказалось по плечу и по душе…»

А вот луганский политический аналитик Дмитрий Цыбаков назвал подоплекой такого решения Поклонской странную, по его мнению, позицию, которую она занимала в последнее время в противостоянии на Донбассе:

«В течение минувшего года Наталья Поклонская успела раздать немало знаковых интервью самым одиозным киевским пропагандистам, да и некоторым их коллегам по профессии из столичных российских СМИ тоже. Во всех этих выступлениях она озвучивала посылы о необходимости политики умиротворения киевских узурпаторов. Начав с признания своего украинского происхождения и одобрения курса Владимира «Голобородько» Зеленского, который тем временем вполне себе спокойно подавлял последние остатки русской этничности и культуры в Незалежной, и объявлял «информационную войну» ЛДНР, Поклонская в марте сего года закончила полной обструкцией идеи «Русского мира», приписывая героям национально-освободительного движения Новороссии международный экстремизм и реваншизм.

Неудивительно, что подобные идейные пируэты вызвали бурю возмущения как в народных республиках, так и среди патриотической общественности Российской Федерации — ведь все последние годы Поклонская исправно посещала Донецк и Луганск со словами сочувствия и поддержки своих земляков. 25 марта Общественная палата ДНР, а днем позже общественники Луганщины открыто и гласно осудили оппортунизм депутата Государственной Думы. Был озвучен и призыв к российской «партии власти»: не выдвигать более Поклонскую в кандидаты для борьбы за федеральный депутатский мандат. (…)

Не будет ошибкой признать, что надлом в политической карьере Поклонской связан именно с ее ренегатством в донбасском вопросе. Попытка предложить себя на роль лидера некоей «прокиевской колонны» в российском «политическом классе» с треском провалилась.

(…) В результате, очередной заход московских «голубей» по прощупыванию перспектив иллюзорного компромисса с Зеленским завершился вполне предсказуемым пшиком. Тем самым отпала надобность и в самозванном посреднике между олигархическими группами по обе стороны границы, чью роль теневые кураторы и отвели примерно год тому назад Наталье Поклонской. И для патриотического сообщества она теперь после сделанного — токсичная персона, и противной стороне ее услуги не потребовались. Да и порывов Поклонской, по правде говоря, в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне совсем не заметили…»