 

Начинается строительство двух станций центрального участка Троицкой линии московского метро

09.06.2021, 15:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты приступили к строительству центрального участка Троицкой линии – станций “Академическая” и “Улица Строителей”. На первой, где будет пересадка на Калужско-Рижскую линию, начался демонтаж ограждающих конструкций котлована (завершен на 15%). К активной разработке грунта приступят в августе 2021 года. По словам Юрия Кравцова, на станции “Улица Строителей” сейчас делают “пионерскую траншею”, после чего специалисты займутся ограждением котлована.

Работы ведутся в условиях плотной городской застройки. Все расчеты по оценке влияния строительных работ на окружающие здания и зеленые насаждения были произведены заранее. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что работы ведутся с соблюдением всех норм и требований безопасности, установлены информационные щиты.

Троицкая линия метро соединит городской округ Троицк с Московским центральным кольцом. Длина ветки составит 40 километров. Наукоград Троицк, который находится в 20 километрах от МКАД, станет самым дальним от центра Москвы местом, до которого дотянется столичная подземка.

Вблизи новой линии проживают более одного миллиона человек, работают и учатся еще несколько сотен тысяч граждан. Каждый день новой веткой смогут пользоваться около 100 тысяч человек.

Напомним, что сейчас ведется активное строительство другой, не менее важной ветки столичной подземки – Большой кольцевой линии (БКЛ). Специалисты заняты созданием тоннеля от станции “Печатники” до станции “Нагатинский затон”. Его протяженность составит 1650 метров. Работы ведутся в условиях сложной гидрогеологии.

Также на станции “Марьина Роща” завершилось строительство 25-метрового прохода для пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Ее оформят в светлых тонах, в вестибюле появятся округлые колонны, а опорами наземного павильона станут огромные шары. Станция будет самой глубокой на БКЛ (70 метров) и второй по глубине в московском метро (станция “Парк Победы” – 84 метра).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.01 / Мнение: Продолжение бунтов в США, угнетариат и снижение дискриминации

18.07 / Мнение: В Томске снова посчитали мудаков. Путин – должен уйти!

02.09 / Нижегородский врач выписал мужчине парацетамол и попал под суд за нарушение закона о гомеопатической деятельности

09.08 / Светлану Тихановскую встретили овациями на избирательном участке

02.07 / «Не знаю человека лучше»: Анна Седокова поздравила Яниса Тимму с именинами

10.07 / Дарья Повереннова рассказала, что в прошлой жизни была кошкой

15.01 / Израильская клиника в Сколково прекратила переговоры о закупке вакцины Pfizer

01.01 / Маша Вебер поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

09.06 / Сооружения ануннаков до потопа: 200000-летний мегаполис в Африке

31.05 / «Как же бесит»: почему от негромкого звука взрывается мозг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика