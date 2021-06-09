Верное направление: Долгов оценил фильм “Турист” и призвал финансировать патриотическое кино

Рассуждая о заслугах советского кинематографа ученый заявил, что многие российские кинокартины сейчас оставляют желать лучшего. Однако «Турист» выгодно выделяется на их фоне.

«Это нужное направление нашего кинематографа. Многим российским фильмам стоит брать пример с «Туриста. Давайте вспомним советское наследие, в то время кинокартины завоевывали призы и награды. Современным отечественным режиссерам есть на что ориентироваться», — рассказал сотрудник РАН.

Эксперт уверен, что «Турист» является в определенной степени ликбезом для многих людей, которые ничего не знают о деятельности российских инструкторов в ЦАР.

«Боевик «Турист» показывает людям, какие государственные политические цели преследует Россия. Они также могут быть военного, идеологического или экономического характера. Их нужно продвигать, за них нужно бороться. Деятельность наших инструкторов за границей заключается в защите национальных интересов. Я приветствую создание подобного кино», — объяснил он.

Историк считает, что кинокартина может получить продолжение. Однако он отметил, что в этом случае важную роль сыграет ее окупаемость.

«Вполне возможно, что «Турист» получит продолжение, однако не стоит исключать финансовой составляющей. В этом случае самый важный вопрос – окупится фильм или нет. Давайте будем объективными, мы живем в мире рыночных отношений, где существуют определенные законы», — поделился эксперт.

Ко всему прочему Долгов призвал государство стимулировать создание подобных кинофильмов посредством должного финансирования.

«Безусловно, такие фильмы, как «Турист», должны получить финансирование от государства. Но также необходимо создать контролирующий орган, который проследит за рациональным расходованием бюджетных средств», — резюмировал он.

Новый боевик совместного производства РФ и ЦАР повествует о деятельности отечественных специалистов, которые находятся в Центральноафриканской Республике для обучения личного состава правительственных войск. Россияне работают в иностранном государстве по просьбе официальных властей и с разрешения Совета Безопасности ООН.