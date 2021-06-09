 

Первый из королевской семьи: принц Чарльз прокомментировал рождение дочери принца Гарри и Меган Маркл

09.06.2021, 14:44, Разное
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Накануне принц Уэльский посетил завод BMW Mini в Оксфорде. В своей приветственной речи о важности развития высоких технологий и инноваций в целях защиты окружающей среды ради будущих поколений Чарльз назвал рождение внучки – дочери его сына принца Гарри и Меган Маркл – радостной новостью:

Развитие таких технологий, как электромобили или зеленый водород, если уж на то пошло, жизненно важно для поддержания здоровья нашего мира для будущих поколений, о чем я слишком хорошо осведомлен сегодня, недавно став дедушкой в пятый раз. И такие радостные новости действительно напоминают о необходимости непрерывных инноваций в этой области. Особенно это важно в области экологически чистых технологий производства аккумуляторов. Это наследие, которое мы передадим нашим внукам, – сказал Чарльз.

Дедушка новорожденной Лилибет Дианы стал первым членом королевской семьи, кто прокомментировал рождение дочери принца Гарри публично. Остальные ограничились поздравлениями в социальных сетях.

Принц ЧарльзНапомним, 4 июня Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями – у супругов родилась дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Малышка стала 11-й правнучкой королевы Великобритании и первой племянницей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцог и герцогиня Кембриджские поздравили родственников с пополнением в семействе уже спустя пару часов после появления новости:

Мы все в восторге от радостной новости о появлении на свет Лили. Наши поздравления Гарри, Меган и Арчи, – гласит подпись под черно-белым фото беременной Меган и Гарри с сыном Арчи на руках.

Меган и Гарри поблагодарили всех за поздравления и теплые пожелания. На официальном сайте их благотворительной организации Archewell появилось заявление от самих родителей:

4 июня мы были благословлены появлением на свет нашей дочери Лили. Она лучше, чем мы могли себе представить, и мы благодарны за любовь и молитвы, которые получили со всего света. Спасибо вам за вашу неизменную доброту и поддержку в это особое время для нашей семьи.

Слухи о второй беременности Меган появились еще в декабре. Только в День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а 7 марта они дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Принц Чарльз с сыновьями – принцем Уильямом и принцем Гарри



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