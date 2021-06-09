 

Мария Голубкина посмеялась над приглашением во МХАТ певицы Ольги Бузовой

09.06.2021, 14:30, Разное
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В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Мария Голубкина посмеялась над тем, что Ольгу Бузову пригласили во МХАТ им. Горького в качестве актрисы. Она разместила юмористический снимок, который оценили фолловеры.
На фото были изображены театральные режиссеры Владимир Немирович-Данченко, а также Константин Станиславский, а между ними стояла Ольга Бузова. Актриса написала, что они обсуждают с поющей телеведущей приглашение во МХАТ. Такая реакция Марии Голубкиной последовала после того, как стало известно об участии в спектакле «Чудесный грузин» Ольги Бузовой. По словам режиссера Ренаты Сотириади, артистка такая же неординарная личность, как и вождь Иосиф Сталин. В постановке будет рассказано о его молодости.

Ранее по поводу приглашения Ольги Бузовой во МХАТ высказалась и актриса Мария Шукшина. По ее мнению, участие знаменитости в спектакле «Чудесный грузин» говорит о том, что в обществе «дебилизации цивилизации». На защиту певицы встал журналист Владимир Соловьев. Он не понимает, почему театральные актеры так ополчились на бывшую ведущую «ДОМа-2». Он отметил, что Ольга Бузова имеет высшее образование и окончила ВУЗ с «красным» дипломом. Поэтому ее невозможно сравнивать, например, с блогером Даней Милохиным, который пользуется огромной популярностью у молодого поколения или с одиозным Алексеем Паниным, считающим себя великим актером.

Источник: www.mk.ru



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