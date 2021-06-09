 

Мария Максакова призналась, что ей не хватает на еду

09.06.2021, 14:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оперная дива Мария Максакова призналась в приближающейся бедности. Со слов певицы, уже сейчас ей не хватает денег даже на еду.
Певица Мария Максакова после гибели ее супруга продолжает судиться с собственными детьми. Предметов спора родных людей стала недвижимость, такое положение дел, как оказалось, привело к истощению капиталов оперной дивы. Средств у нее настолько мало, что экономить приходится на всем. Так, финансов не хватает даже на приобретение продуктов питания. При том, что квартира, относительно которой продолжаются судебные тяжбы, стоит, как минимум, 200 миллионов рублей.

Такое заявление певица сделала в одной из передач на телеканале «Россия-1». Супруга убитого в 2017 году в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ утверждает, что дочка и сын претендуют на элитные апартаменты. В то же время ей приходится подсчитывать копейки, чтобы прокормить не только себя, но и младшего сына Ивана. Обращаясь к дочери Людмиле, Мария Максакова упрекнула ее в попытке лишить средств к существованию. На счету певицы осталось примерно 1-1,5 тысячи долларов, на которые ей необходимо содержать себя и малолетнего ребенка.

При этом, как пишет «Политэксперт», сын оперной дивы считает, что маму ненавидят все ее родственники. После похорон супруга она некоторое время оставалась на Украине, однако затем все же вернулась в Россию.

Источник: politexpert.net



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.03 / Ашкенази благодарит Россию за работу по возвращению останков израильтян из Сирии

04.03 / Люди с психопатией оказались самыми устойчивыми к пандемии коронавируса

02.05 / Предсказания Сталина о будущем России сбываются

18.07 / Сатановский связал с конфликтом Армении и Азербайджана внезапную проверку войск РФ

10.09 / Мнение: О новом фильме-расследовании команды Навального

06.04 / Мнение: Гаражная амнистия, динамические дорожные знаки и дефицит велосипедов

02.10 / Во время пандемии люди стали чаще видеть коллективные кошмары — исследование

18.09 / Мнение: О выборах в Киргизии

29.07 / Военно-морские мощи

18.09 / Военный эксперт объяснил, почему Путин поддержал Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика