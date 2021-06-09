Мария Максакова призналась, что ей не хватает на еду

Оперная дива Мария Максакова призналась в приближающейся бедности. Со слов певицы, уже сейчас ей не хватает денег даже на еду.

Певица Мария Максакова после гибели ее супруга продолжает судиться с собственными детьми. Предметов спора родных людей стала недвижимость, такое положение дел, как оказалось, привело к истощению капиталов оперной дивы. Средств у нее настолько мало, что экономить приходится на всем. Так, финансов не хватает даже на приобретение продуктов питания. При том, что квартира, относительно которой продолжаются судебные тяжбы, стоит, как минимум, 200 миллионов рублей.

Такое заявление певица сделала в одной из передач на телеканале «Россия-1». Супруга убитого в 2017 году в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ утверждает, что дочка и сын претендуют на элитные апартаменты. В то же время ей приходится подсчитывать копейки, чтобы прокормить не только себя, но и младшего сына Ивана. Обращаясь к дочери Людмиле, Мария Максакова упрекнула ее в попытке лишить средств к существованию. На счету певицы осталось примерно 1-1,5 тысячи долларов, на которые ей необходимо содержать себя и малолетнего ребенка.

При этом, как пишет «Политэксперт», сын оперной дивы считает, что маму ненавидят все ее родственники. После похорон супруга она некоторое время оставалась на Украине, однако затем все же вернулась в Россию.

Источник: politexpert.net