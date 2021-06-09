Готовится к выходу недорогой смартфон Vivo Y53s с 8 гигабайтами ОЗУ и поддержкой 5G

Новый недорогой смартфон готовится выпустить китайский бренд Vivo. Y53s, несмотря на невысокий ценник, получит поддержку 5G и 8 гигабайт ОЗУ.

В Сети появились сведения о подготовке нового смартфона китайским брендом Vivo. Y53s будет отличаться невысокой стоимостью и актуальными техническими характеристиками. Продуктивность и быстродействие девайсу придаст однокристальная мобильная платформа Snapdragon 480. Многозадачность устройству обеспечит 8-гигабайтный чип оперативной памяти. Для гранения любого рода контента производитель предусмотрел емкий флэш-накопитель на 128 или 256 гигабайт в разных модификациях.

6,58-дюймовый ЖК-дисплей выполнен по технологии IPS и имеет разрешение FHD+. При этом частота обновления изображения на нем достигает 90 Герц, а вверху по центру лицевой панели заметно каплевидное отверстие для фронтального объектива. Его разрешение составляет 8 миллионов точек. Основная камера в аппарате отличается от многих современных смартфонов, так как в нее встроено только два датчика, главный на 64 мегапикселя и макросенсор с возможностью фокусировки с расстояния от 4 сантиметров..

Автономность устройству придаст аккумуляторная батарея на 5 тысяч мА•ч, поддерживающая быструю 18-ваттную зарядку. При этом Vivo Y53s 5G весит всего 189 грамм при ширине, длине и толщине корпуса соответственно 75,3 на 163,95 и 8,5 миллиметра. «С коробки» девайс работает на одиннадцатом поколении операционной системы Android, дополненным форменным интерфейсом OriginOS 1.0. На полках магазинов гаджет появится с ценником 280 и 310 долларов в зависимости от комплектации.

Источник: 3dnews.ru