 

54% украинцев заявили, что за последние два года их материальное состояние ухудшилось – опрос

09.06.2021, 14:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

35,3% опрошенных сказали, что не почувствовали финансовых изменений.

В то же время 9,1% респондентов утверждают, что за прошедшие два года их материальное положение улучшилось.

При этом 61,2% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. 21,1% опрошенных придерживаются противоположного мнения – на их взгляд, страна движется в правильном направлении.

Еще 17,7% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 28 мая по 3 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.

Контекст:

В апреле 2019 года президентом Украины был избран Владимир Зеленский. После этого в стране прошли внеочередные выборы в Верховную Раду, которые позволили пропрезидентской партии “Слуга народа” сформировать монобольшинство в парламенте.

20 мая 2021 года исполнилось два года со дня инаугурации Зеленского.

Согласно опубликованным сегодня результатам опроса SOCIS, Зеленский лидирует в президентском рейтинге, а “Слуга народа” – в парламентском.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.12 / Власти Великобритании обвинили Apple в большом количестве электронных отходов

10.05 / Президент Румынии заявил, что “восточный фланг” НАТО должен консолидировать усилия для сдерживания России

13.10 / Кабмин Украины рассмотрит введение запрета на массовые мероприятия с участием более 50 человек – Степанов

14.05 / Сектор Газа заявил о 100 погибших из-за обстрелов со стороны Израиля

05.03 / «ЭпиВакКорону» разрешили применять лицам старше 60 лет

15.10 / Индия решила провести тестирование российской вакцины «Спутник V»

01.11 / Снизилась плата за роуминг между Россией и Белоруссией

20.08 / Члена координационного совета белорусской оппозиции Знака вызывают в Следком страны

14.08 / В Польше оценили мощь российского Су-30СМ

01.06 / “Какая нежность”. Павлик записал “Татову колискову”. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика