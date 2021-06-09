54% украинцев заявили, что за последние два года их материальное состояние ухудшилось – опрос

35,3% опрошенных сказали, что не почувствовали финансовых изменений.

В то же время 9,1% респондентов утверждают, что за прошедшие два года их материальное положение улучшилось.

При этом 61,2% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. 21,1% опрошенных придерживаются противоположного мнения – на их взгляд, страна движется в правильном направлении.

Еще 17,7% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 28 мая по 3 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.

Контекст:

В апреле 2019 года президентом Украины был избран Владимир Зеленский. После этого в стране прошли внеочередные выборы в Верховную Раду, которые позволили пропрезидентской партии “Слуга народа” сформировать монобольшинство в парламенте.

20 мая 2021 года исполнилось два года со дня инаугурации Зеленского.

Согласно опубликованным сегодня результатам опроса SOCIS, Зеленский лидирует в президентском рейтинге, а “Слуга народа” – в парламентском.

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