 

Джо Байден ушёл на двухнедельный карантин перед встречей с Владимиром Путиным

09.06.2021, 16:22, Разное
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С сегодняшнего дня Президент США Джо Байден не будет покидать свою спальню в Белом доме. Это связано с его предстоящими переговорами с Владимиром Путиным.

Встреча президентов России и США состоится в Женеве. По правилам, установленным Администрацией российского президента, встретиться с ним могут только те, кто в течение двух недель находился в строгой изоляции. Это требование распространяется и на Байдена, несмотря на то, что он ещё в декабре привился вакциной Pfizer/BioNTech.

Байден ушёл на двухнедельный карантин перед встречей с Путиным– Если бы президент Байден привился «Спутником», я бы ещё подумал о том, чтобы подпустить его к Владимиру Владимировичу без карантина. Но поскольку он вакцинировался препаратом, не зарегистрированным в России, пусть сидит, как все, – заявил директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев.

Находясь в изоляции, Байден не прекратит работу. Он будет проводить встречи по видеосвязи, подписывать документы в электронном виде, делать телефонные звонки. Входить в спальню президента не может никто, включая технический персонал Белого дома. Несмотря на то, что первая леди США Джилл Байден не едет в Женеву, она решила пойти в карантин, чтобы не расставаться с мужем. Убирать комнату она будет сама. Пищу супругам будут доставлять в пластиковых контейнерах через дезинфекционный бокс.

За соблюдением карантина проследят сотрудники российского посольства. Каждые восемь часов они будут меняться у дверей президентской спальни. Учитывая статус Байдена, российская сторона согласилась считать двухнедельным семидневный карантин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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