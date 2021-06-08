Илья Авербух о 21-летней разнице в возрасте с Лизой Арзамасовой: “Это несерьезно”

Новым гостем вечернего радио-шоу Аллы Довлатовой стал 47-летний фигурист, заслуженный мастер спорта, хореограф и продюсер ледовых спектаклей Илья Авербух. Илья пришел рассказать о своем новом шоу по роману Льва Толстого “Анна Каренина”, однако в какой-то момент ведущая предложила обсудить тему общественного порицания и давления. В частности, Алла спросила гостя, как он реагирует на постоянное обсуждение большой разницы в возрасте между ним и его женой, 26-летней актрисой Лизой Арзамасовой. По словам ведущей, для многих 21 год – “слишком большая разница в возрасте для развития нормальных отношений”. На это Илья ответил, что люди всегда будут сплетничать и что отвечать на критику они не будут.

Ну это вообще несерьезно. Не то, чтобы сейчас люди подурнели, просто сейчас быстрее доносится информация. Всегда все перетирали. Но важнее тебя и твоего человека, с которым ты идешь по жизни, больше ничего нет. Все остальное – суета сует, не стоит на это тратить время, его очень мало. И погрязнуть в ответах – бессмысленно. Кому хочется об этом говорить, будут говорить об этом бесконечно, – сказал Авербух. Также Илья объяснил, что они с Лизой и впредь будут сами рассказывать новости из своей жизни, дабы избежать лишних сплетен.

Не хотим занимать ваше время собой. Мы даем объективную информацию, чтобы люди не тратили время на домыслы. За последнее время было три события, важных для нас: мы сказали, что вместе, потом расписались и стали мужем и женой, а позже признались, что ждем нашего первенца, – пояснил Илья.

Впрочем, пол ребенка, как намекнул Илья, останется загадкой до последнего, и об этом общественности пара сообщит, когда ребенок уже родится.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова

Напомним, в конце апреля Елизавета Арзамасова и Илья Авербух сообщили, что ждут первого общего ребенка. Актриса опубликовала в своем аккаунте в Instagram короткое видео, на котором был виден ее заметно округлившийся живот. Для Лизы малыш станет первенцем, а для Ильи – вторым ребенком.

Впервые Илью Авербуха и Лизу Арзамасову в качестве пары заметили в июле прошлого года. Уже в конце сентября они в статусе пары появились в программе “Вечерний Ургант”. Позднее Авербух дал интервью журналисту Василию Конову для его YouTube-канала KonOff, где в том числе рассказал о личной жизни. Уже в декабре Авербух и Арзамасова поженились.

Отношения с Ильей – первые, которые Лиза подтвердила лично. В разное время ей приписывали романы с Филиппом Бледным (ее коллегой по “Папиным дочкам” и театру) и с Родионом Газмановым. Однако на эти слухи Лиза отвечала всегда однозначно – дружба и только. Илья Авербух, в свою очередь, с 1995 по 2007 год был женат на Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин.