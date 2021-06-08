 

Пассивное курение связали с риском ревматоидного артрита у женщин

08.06.2021, 12:30, Разное
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Ревматоидный артрит –  системное заболевание суставов, чаще всего парных и множественных (кистей, запястья, стоп), имеющую аутоиммунную природу. Это значит, что защитные механизмы организма начинают воспринимать ткани суставов как чужеродные и уничтожать их. Воспалительный процесс вызывает разрастание костной ткани, разрушение суставного хряща, поражение мышц, сухожилий и необратимую деформацию. У женщин это заболевание диагностируется в 2-3 раза чаще, чем у мужчин.

Чтобы отследить потенциальную связь пассивного курения и ревматоидного артрита, ученые воспользовались результатами проспективного когортного исследование E3N-EPIC, которое проводилось во Франции с 1990 года. В нем участвовали около 80 тысяч взрослых женщин, средний возраст составил 49 лет. Спустя 11,7 лет наблюдательного периода ревматоидный артрит был диагностирован у 698 участниц. 

Дым не бывает чужим: чем опасно пассивное курение

Пассивное курение часто недооценивается участниками процесса. Его опасности отнюдь не выдумка. Множество исследований показывает, что оно вредит здоровью почти так же, как активное. Благо, в современном мире становится все проще укрыться от нежелательного воздействия табака.

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Авторы исследования оценили воздействие пассивного курения на основании анкет участниц, в которых они отвечали на вопросы о том, как часто они подвергались воздействию табачного дыма в детстве и сколько проводят времени в одном помещении с активно курящими людьми. После этого ученые разделили женщин на группы в зависимости от того, курят ли они сами и был ли у них этот опыт ранее, после чего скорректировали данные с учетом различных факторов, включая индекс массы тела и уровень образования.

Результаты показали, что примерно каждая седьмая женщина (13,5%) подвергалась воздействию табачного дыма в детстве, а более половины сообщили (53,6%) о нем во взрослом возрасту. Авторы исследования выяснили также, что пассивное курение напрямую связано с риском развития ревматоидного артрита у женщин, причем преимущественно у некурящих. Примечательно, что это заболевание развивалось раньше у тех участниц, которые подвергались воздействию дыма сигарет в детстве.

«Мы предполагаем, что побочные продукты курения, независимо от того, получают их при активном или пассивном вдыхании, могут вызывать аутоиммунитет, по крайней мере в отношении антигенов, участвующих в патогенезе ревматоидного артрита», — заключили ученые.



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