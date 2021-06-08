 

Медики назвали основные предвестники сердечного приступа

08.06.2021, 12:28, Разное
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Медики из США назвали основные предвестники сердечного приступа. Он возникает, когда происходит частичная или же полная блокировка артерии, отвечающей за питание сердца. В результате орган недополучает нужное количество крови.
Чем дольше оказывается медицинская помощь, тем сильнее у пациента повреждается сердечная мышца. В связи с этим важно обратить внимание на ключевые симптомы. К ним относятся дискомфортные ощущения в груди. Этой болью сопровождаются большинство сердечных приступов. Человек чувствует сдавливание в области сердца, оно может, как проходить, так и возобновляться.

Кроме того, человек чувствует головокружение и слабость. При инфаркте усталость может наступить при выполнении самых обычных действий. Человека начинает утомлять принятие ванны или же поход в магазин. Нередко неприятные ощущения появляются в шее, спине и даже челюсти.
При проблемах с сердцем наблюдается дискомфорт в плечах или же руках. У мужчин боль в основном появляется слева. У женщин болевой синдром является менее выраженным, но он доходит до подбородка или же опускается в область живота.

Перед сердечным приступом зачастую появляется одышка. В некоторых случаях у человека начинается рвота.

Источник: www.eatthis.com



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