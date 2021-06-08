 

Подписчики раскритиковали Айзу Долматову за “голое” фото

08.06.2021, 12:28, Разное
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Поклонников возмутило новое «голое» фото блогера и ведущей Айзы Долматовой. По их словам, она должна стесняться публиковать подобные снимки, поскольку является матерью двоих детей.
В социальной сети Instagram Айза Долматова обнародовала пикантное фото, на котором запечатлена полностью обнаженной. Она часто делится подобными снимками, позволяя интернет-пользователь в полной мере изучить участки ее тела. Однако далеко не всем нравится такой контент знаменитости.

На снимке Айза Долматова прикрыла грудь простыней. У пользователей была возможность рассмотреть заднюю часть ее тела. Некоторые фолловеры сочли фотографию произведением искусства. Они восхитились видением фотографа. Часть аудитории все-таки решила напомнить ведущей, что она является матерью двоих сыновей. Им еще рано смотреть на нее в таком виде.

Весной Айза Долматова рассталась с певцом Олегом Майами. Перед разрывом с исполнителем на ее руке было замечено обручальное кольцо. Поклонникам казалось, что блогер вскоре выйдет замуж во второй раз, но неожиданно экс-участник «Дома-2» объявил о разрыве, при этом он не стал называть причины расставания.

Айза Долматова два раза выходила замуж. Она шесть лет прожила в браке с рэпером Гуфом, которому подарила сына Сами. Во второй раз артистка вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина. От него знаменитость родила сына Элвиса.

Источник: www.instagram.com



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