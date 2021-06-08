Романенко: Наказание Медведчука и Порошенко – ключевой вопрос для будущего Украины. Не наказав зло, мы никогда не сможем серьезно изменить страну

После просмотра четвертой части Бигуса не спал всю ночь и думал об этих кровавых упырях без души и сердца. Тварях, которые, ни секунды не задумавшись, отправляли людей на убой. Боже, как же хорошо, что в 2019-м мы подвинули этого упыря от кормушки. Теперь понятно, что имел в виду Зеленский на прессухе, когда говорил, что это просто тяжело слушать, как они решают свои дела. И да, Зеленский – приговор этой сладкой парочке Медведчука и Порошенко.

Представьте только, о чем они могли говорить во времена Иловайска и Дебальцево, если они все время были на прямой связи и ворковали по любому поводу и по любому требованию со стороны России. Вопрос их наказания – это ключевой вопрос для будущего Украины. Потому что он определяет проблему морали этой истории, а она определяет характер изменения социальных отношений. Не сформировав правильное отношение к этому злу и не наказав его, мы никогда не сможем осуществить серьезных изменений.

Именно поэтому порохоботы и им же подобные должны стать прокаженными. Ибо не может здоровый, нормальный человек не испытывать отвращение к этому лицемеру. И общество должно постоянно задавать всем этим Сюмарам, Портниковым, Княжицким, Ирочкам Геращено вопрос – не приходят по ночам кровавые мальчики? Ничего в душе не шевелится, когда приходится оправдывать мразь с утра до вечера? Мне многие говорят, что ничего не изменится, что будут они ходить по улицам как ни в чем не бывало. Нет, дорогие мои, ничего не изменится, если внутри вас ничего не будет кричать, ничто вас не будет разрывать от одного вида, что это ходит по улицам, как ни в чем не бывало.

Бешеная собака перестает быть опасной в тот момент, когда идентифицируется как бешеная. Потому что каждый понимает, что это не друг человека, но крайне опасный враг. Все начинается с осознания проблемы. И люди, которые из этой истории с пленками Бигуса не способны сделать надлежащие выводы относительно сывочолого гетманата, являются не только заслуживающими порицания холуями и хамами, но прямой опасностью для общества, поскольку они не хотят наказания зла. А ненаказанное зло будет порождать новые Иловайски и Дебальцево.

Именно поэтому нам нужен свой Нюрнбергский процесс, где под камеры со всей беспристрастностью, на которую способно наше загнившее общество, рассмотреть показания всех свидетелей и принимать правильное решение. И тогда, и только тогда, мы сделаем твердый шаг к более жизнеспособному, к более правильному и человечному устройству нашего украинского общежития. И только тогда такое общество обретет право на существование. Если же им все спустят с рук, то это общество не имеет право на жизнь. Да и не выживет. Сожрет само себя, продаст за невысокую цену и еще спляшет на могилах тех, кто положил свои жизни его защищая.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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