 

Арестович считает, что ВСУ “сделают” боевиков на Донбассе в течение суток, но дальше будет российская армия

08.06.2021, 12:26, Новости дня
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“Воевать там мы не хотим, потому что миллион наших граждан по обе линии, миллионная агломерация, то есть гибель мирных жителей – не очень нужная нам история. Во-вторых, как воевать? Этих мы сделаем в течении первых суток, потому что они существенно менее боеспособные, чем Вооруженные силы Украины, а дальше мы напрямую сталкиваемся с российской армией”, – сказал он.

Спикер украинской делегации в ТКГ считает, что “с ней тоже можно воевать, но будет тупик”.

“Мы захватим один перекресток. Они у нас захватят второй перекресток. Мы положим там пару тысяч жизней. За что? Понятно, что не будет больше Дебальцево (город в Донецкой области ВСУ вынуждены были оставить в 2015 году из-за угрозы окружения. – “ГОРДОН”), они не в состоянии его повторить. Но наша задача – держать ситуацию на политико-дипломатическом треке”, – объяснил Арестович.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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