24 июля в киевском Дворце спорта Лобов и Беринчик сразятся на голых кулаках

Об этом спортсмены сообщали на совместной пресс-конференции в мае.

Мероприятие долгожданное, пишет Delo. Первоначально оно планировалось на 19 июня, но из-за травмы плеча у Беринчика, которая потребовала восстановления, поединок был отложен.

Итог состязания не очевиден ни для экспертов, ни для действующих спортсменов. В активе у Беринчика олимпийское “серебро”, титул чемпиона и 15 побед в ринге. Однако его соперник Артем Лобов хоть и не такой титулованный, но имеет и свои серьезные преимущества.

Во-первых, он тяжелее и выше Беринчика. Во-вторых, в его карьере были турниры по кулачным боям Bare Knuckle FC и состязания в стиле смешанных единоборств.

В связи с этим Лобов делает ставку на разрешенный в этом поединке тайский клинч. Он неоднократно на пресс-конференции, посвященной грядущему бою, делал акцент на мастерском владении этим приемом. Таким образом он планирует задавить мастерскую боксерскую технику Беринчика и перехватить инициативу. Лобов также бывший боец UFC — самой престижной лиги смешанных единоборств, и на его стороне будет специфический опыт.

Да и в целом Лобов на пресс-конференции выглядел более уверенным и мотивированным, чем его противник. И спину держал ровнее.

Тем не менее, оба спортсмена обещают зрелищный агрессивный бой.

“Три пропустил, пять — нанес”, — так сформулировал свою тактику Беринчик. Лобов также сказал, что ему проще держать удар, а не уходить в оборону. Как отметил спортсмен из Ирландии, короткие раунды не дают возможности измотать противника. “Сила удара решает”, — сказал Лобов, объяснив, что будет бить до победного.

При этом оба бойца согласились, что тактика, выбранная ими, рискованная, ведь один хороший удар может завершить бой.

ВИДЕОВидео: Mahatch / YouTube

Организатор поединка, украинский промоушен “Махач”, 24 июля готовит даже нечто большее, чем бой Беринчика и Лобова. Схватка двух звезд будет вишенкой на торте большого праздника спорта. “Махач” давно планировал расширить географию и на шестой сезон, который и увенчает суперпоединок, привозит в Киев команду из Казахстана.

В дальнейшем “Махач” рассчитывает привлечь еще спортсменов из Беларуси, но главное – сделать это не разовыми поездками, а включить иностранные команды в регулярный календарь соревнований, рассказал на пресс-конференции сооснователь Лиги кулачных боев Андрей Лимонтов.

Так что 24 июля купившие билеты смогут посмотреть целую серию боев, которые начнутся в 10 утра и продлятся до полуночи, и присмотреться к претендентам на главные призы: $10 000 – в легком весе и Toyota Camry – в среднем. Поскольку финалы будут в 9 и 10 сезонах, у болельщиков будет время заключить пари.

Билеты на состязание можно приобрести здесь.

Если же вы интересуетесь соревнованием, но не попадаете в Киев, сможете посмотреть по платной подписке бой на сервисе Megogo.

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