Беременная Осадчая показала пышную грудь

“Два дня командировки в приятном месте – как маленький отпуск!” – написал он.

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Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Осадчая в Stories Instagram поделилась собственными снимками в купальнике. Телеведущая засветила пышный бюст.

Скриншот: kosadcha / Instagram

Скриншот: kosadcha / Instagram

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук. Сын телеведущей от Горбунова Иван родился в 2017 году. Осадчая и Горбунов поженились незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

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