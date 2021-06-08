Беременная Осадчая показала пышную грудь
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“Два дня командировки в приятном месте – как маленький отпуск!” – написал он.
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Осадчая в Stories Instagram поделилась собственными снимками в купальнике. Телеведущая засветила пышный бюст.
Скриншот: kosadcha / Instagram
Скриншот: kosadcha / Instagram
Контекст:
18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.
У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.
Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук. Сын телеведущей от Горбунова Иван родился в 2017 году. Осадчая и Горбунов поженились незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.
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