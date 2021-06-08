В Донецкой области СБУ выявила арсенал оружия снайпера “ДНР”

Оперативники спецслужбы установили, что боевик с 2015 года находится в составе террористического “батальона “Восток”. В России злоумышленник проходил специальную подготовку по диверсионно-разведывательной деятельности, а сейчас как снайпер воюет против ВСУ.

Следователи провели обыск во дворе дачного дома в Покровском районе, который ранее посещал боевик. Правоохранители обнаружили закопанный тайник и изъяли автомат Калашникова АКС-74 с двумя магазинами, один гранатометный выстрел РПГ-18, один гранатометный выстрел ВОГ 17 мм “Хаттабка”, две тротиловые шашки общим весом 600 грамм, пять дымовых шашек, две гранаты РГД-5 с запалами к ним, более 2,5 тыс. патронов различного калибра, 23 реактивных осветительных патрона дистанционного действия калибром 50 мм, а также три электродетонатора типа ЭДП-р.

Изъятое оружие и взрывчатка направлены на экспертизу.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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