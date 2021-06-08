 

Мнение: Сын врага народа

08.06.2021, 12:22, Разное
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Сын врага народа

Итак, у генерала Власова был сын Андрей. Его жена получила срок за преступления — 5 лет и ссылку. Куда хуже? По версии пикейных жилетов нет у паренька будущего в тоталитарном аду. Задушат так или иначе.

Однако проза жизни была иной. Отсидев срок, жена Власова жила на границе с Польшей и работала доктором в Брестском областном кожно-венерологическом диспансере. В последние годы Советской власти, конечно же, активно писала с просьбами о реабилитации своего фронтового мужа. Умерла в 1997 году.

А её сын — Андрей Андреевич Подмазенко, окончил Куйбышевский государственный университет, вышел специалистом в области экономики социализма. Впоследствии был ближайшим соратником ректора университета Виктора Рябова, а также секретарем парткома КГУ и одним из основателей в 1978 году газеты «Самарский университет». Затем возглавлял лекторскую группу Куйбышевского обкома, считался «одним из лучших пропагандистов в области марксизма-ленинизма». А после переворота 1991 года сотрудничал в Самарским институтом бизнеса и управления.

Такой вот тоталитаризм и преследование детей врагов народа.
Теперь даже и не понятно уместный это был гуманизм или излишний… Но на самом деле, конечно, сын за отца не отвечает.

https://vk.com/wall-156278021_14750 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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