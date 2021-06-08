Мнение: График индейки, или чем опасны доллары

Эксперты в СМИ дают советы по сбережению денег. Реплика предпринимателя настолько типична, что вы наверняка испытаете сейчас чувство узнавания: «Есть совершенно понятный, классический инструмент, причем это не требует профессионального опыта — это валюта. Со времен 1990-х годов, с развала Советского Союза, когда доллар был 64 копейки, рубль неуклонно падает. Доллар будет 100 рублей, евро будет 120. Это, конечно, так и будет».

https://lenta.ru/news/2021/06/06/dollars/

Маленькое лукавство заключается в том, что рубль проигрывает доллару только технически. Как мы с вами несколько раз считали, при Путине хранить в рублях выгоднее, так как доходность по рублёвым депозитам выше, чем по долларовым. Иногда владельцы рублей страдают от резких изменений курса, однако периодические просадки с лихвой компенсируются более высокими процентами по вкладам:

https://olegmakarenko.ru/1531451.html

Впрочем, это мелочи, не имеющие принципиального значения — если вы храните деньги на банковском вкладе, доходность для вас явно не главное. Большое лукавство эксперта заключается в тезисе «конечно, так и будет».

Нассим Талеб указывает в таких случаях на судьбу рождественской индейки. Индейку каждый день кормят зерном, она стабильно жиреет. Если мы спросим экспертов за неделю до Дня благодарения, какие они дадут прогнозы по индейке, эксперты скажут нам: «со времени рождения индейки она стабильно жиреет. Скоро она будет весить 6 килограмм, а потом и 7-8 килограмм. Это, конечно, так и будет». Мы знаем, что в этом случае эксперты ошибутся. Птица не будет набирать вес бесконечно: на День благодарения американцы зарежут индейку в память о первой зиме отцов-пилигримов.

Доллар принципиально не отличается от индейки. Тот факт, что последние 30 лет вложения в доллар не приносили серьёзных убытков, не означает, что так будет всегда. Если мы посмотрим на картину в целом, мы увидим, что с 2008 года США ведут крайне безответственную финансовую политику, из-за чего доллар может превратится в тыкву в любой момент. Подержать деньги в долларах три месяца, чтобы купить осенью за доллары новый станок — пожалуй, вполне рациональная идея, можно обсуждать её плюсы и минусы. Риск всё потерять на коротком периоде не так велик. А вот прятать деньги в доллары на 5, 10 или 20 лет, я бы уже не стал. На долгом периоде риски по доллару запредельные, тогда как шансов выиграть практически нет.

Двадцать лет назад, когда я работал «компьютерщиком» в полях, я часто слышал от клиентов классическую фразу: «но раньше-то всё работало!». Каждый раз мне приходилось объяснять, что именно по такому принципу и возникают неисправности: вначале деталь работает, а потом внезапно ломается и перестаёт работать. Тот факт, что некое устройство «раньше работало», что оно будет работать вечно.

В некоторых случаях применим эффект Линди: так, если холодильник проработал без сбоев 3 года, мы можем надеяться, что он проработает ещё 3 года. Если холодильник проработал без сбоев 10 лет, мы можем надеяться, что он проработает ещё 10 лет.

В некоторых случаях эффект Линди неприменим. Если артист отметил 75-летний юбилей, это не значит, что он доживёт до 150 лет. Если картридж, рассчитанный на 3000 копий, отпечатал 3000 копий, это не значит, он отпечатает и ещё 3000.

С долларом у нас скорее второй вариант. Да, действительно, эта валюта была довольно стабильна в последние десятилетия. Однако госдолг США и фонтанирующая печать необеспеченных денег довели доллар до той стадии болезни, когда инфляция уже активно рвётся на розничный рынок. Допустим, сейчас условный автомобиль стоит 20 тысяч долларов. Через 10 лет при удачных раскладах автосалон укажет на ценнике уже 40 тысяч долларов. При неудачных — 40 миллионов долларов.

Приятно, что в случае с рублём рисков такого размера пока что нет. Хоть льготная ипотека и раздувает инфляцию, однако критичных ошибок наши власти не допустили. Возможно, допустят в будущем, но сейчас, в 2021 году, риски гиперинфляции для рубля близки нулю.