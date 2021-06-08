Daily Express – бывший советник Джонсона предупредил о намерении ЕС заставить Британию вернуться

Евросоюз собирается вернуть Великобританию в состав ЕС с помощью грязной уловки, пишет Daily Express со ссылкой на мнение бывшего советника Джонсона Даниэля Мойлана. По его словам, Брюссель пытается воспользоваться ситуацией, сложившейся вокруг Северной Ирландии после брексита, чтобы навязать Соединённому Королевству свои правила и нормативные акты.



Reuters

ЕС вознамерился заставить Великобританию присоединиться к блоку с помощью «грязной уловки», завязанной на брексите, пишет Daily Express со ссылкой на мнение одного из видных сторонников выхода Британии из Евросоюза барона Даниэля Мойлана.

Мойлан, который был советником Бориса Джонсона, когда тот занимал пост мэра Лондона, предупредил лорда Дэвида Фроста не попадаться, как он заявил, на «уловку» Брюсселя.

Таким образом член палаты лордов Мойлан прокомментировал продолжающийся спор по поводу противоречивого механизма, предотвращающего возникновение жёсткой границы на острове Ирландия — между Северной Ирландией и входящей в ЕС Республикой Ирландия.

Между тем, как указывают критики, результатом этой инициативы стало появление границы, проходящей по Ирландскому морю, которая фактически отрезала Северную Ирландию от Великобритании.

Как поясняет издание, лорд Фрост сыграл важную роль в принятии решения о продлении в одностороннем порядке льготного периода, ограничивающего количество документов, которые компании должны заполнять для товаров, экспортируемых в Северную Ирландию, что побудило Брюссель начать судебное разбирательство в знак протеста против этого шага.

Совсем недавно еврокомиссар Марош Шефчович выступил с недвусмысленным предупреждением о том, что отношения между блоком и Великобританией «испортятся», если ситуация не будет урегулирована. Некоторые истолковали это как завуалированную угрозу.

По словам барона Мойлана, поведение ЕС свидетельствует о желании Брюсселя заставить Лондон соблюдать правила и положения единого рынка и, в конечном итоге, подготовить почву для Британии возвращения в Евросоюз.

«Конечно же, это полнейшая уловка. Это просто использование Северной Ирландии, чтобы вернуть контроль над нашими нормативными актами, нашим сектором производства продуктов питания и напитков, а также для того, чтобы нам было труднее заключать международные торговые сделки», — заявил Мойлан.