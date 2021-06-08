 

Уроженец Донбасса о докатившихся до уровня мышей украинских политиках: Зеленский *** то, что у него было

08.06.2021, 12:08, Разное
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Мужчина по имени Роман, представившийся уроженцем Донбасса, считает: вооруженный конфликт на востоке Украины – это результат агрессивной политики бездарного киевского руководства. Мол, политики Незалежной докатились до уровня мышей, в дипломатической сфере очень мелкие люди.

Украина напоминает Роману разведенку, которая жалуется и считает, что все ей должны. По мнению уроженца Донбасса, необходимо, в первую очередь, заниматься экономикой, а не политикой. Также мужчина заметил, что заявления украинских властей о “раковых опухолях”, “неполноценных детях” и другие подобные высказывания отталкивают множество людей.

Роман предпочел переехать в Россию, потому что “взбесившаяся Украина” перестала быть для него близкой по менталитету. У него нет чувства патриотизма, ведь в Незалежной есть националисты и “подонки, оскорбляющие ветеранов”.

“Зеленский пришел на волне объединения территорий. Но он просто просрал то, что у него было”, – сказал Роман.

Напомним, ранее стало известно о предстоящей встрече президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Точная дата переговоров неизвестна, но было объявлено, что они пройдут этим летом.



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