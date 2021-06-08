Мнение: Почему растет стоимость квартир?

Становится понятно, почему на форуме в Санкт-Петербурге строительный вице-премьер Марат Хуснуллин нахваливал привлечение осужденных для работы на стройках.

Оказывается, все дело в том, что «надо откровенно сказать: мигрант на стройке работал по 12 часов за 30−40 тысяч, максимум 50. Наши люди не готовы работать 12 часов за 50 тысяч рублей, а мигранты — готовы».

Можно и посмотреть-послушать, с 16-ой минуты:

Вообще-то «наши люди не готовы работать 12 часов» еще и потому, что 12-часовой рабочий день не приветствуется и Трудовым кодексом.

А еще в интервью Хуснуллина меня очень удивили цифры доли зарплат в себестоимости строек. Оказывается, в России в себестоимости строек 25% – это зарплаты строителей. Выходит, что стоимость квартир растет, потому что растут зарплаты строителей?

На снимке: Марат Хуснуллин на стройке, фотография отсюда

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