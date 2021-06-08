Минимальный набор продуктов питания в мае подорожал на 5 процентов

08.06.2021, 12:10, Детали

Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в мае 2021 года выросла на 5 процентов.

Напомним, в апреле такой же набор подорожал на 3 процента, в марте – на 2,7 процента.

Больше всего выросли цены на картофель, капусту, морковь и баранину. Немного подешевели яблоки, яйца и огурцы. Кроме того, в рамках статистической погрешности снизились цены на мороженную рыбу, рис и сметану. Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.



Продукты питания, входящие в минимальный набор Норма потребления в год Норма потребления в месяц Средняя цена единицы товара, рублей Стоимость продуктов в расчете на одного человека в апреле, рублей Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае, рублей Рост стоимости за месяц Говядина (кроме бескостного мяса), кг 15,00 1,25 403,74 496,46 504,68 101,7% Свинина (кроме бескостного мяса), кг 4,00 0,33 271,53 88,19 90,51 102,6% Куры охлажденные и мороженые, кг 14,00 1,17 160,54 184,74 187,30 101,4% Баранина (кроме бескостного мяса), кг 1,80 0,15 628,84 85,21 94,33 110,7% Рыба мороженая неразделанная, кг 14,00 1,17 152,27 181,29 177,65 98,0% Сельдь соленая, кг 0,70 0,06 199,08 11,38 11,61 102,0% Масло сливочное, кг 1,80 0,15 652,05 95,52 97,81 102,4% Масло подсолнечное, кг 7,00 0,58 124,29 69,85 72,50 103,8% Маргарин, кг 6,00 0,50 159,45 76,96 79,73 103,6% Сметана, кг 1,80 0,15 231,47 34,74 34,72 99,9% Творог нежирный, кг 10,00 0,83 296,49 235,31 247,08 105,0% Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 110,00 9,17 51,43 468,33 471,44 100,7% Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 2,50 0,21 612,39 126,69 127,58 100,7% Яйца куриные, 10 шт. 18,00 1,50 79,12 122,54 118,68 96,9% Сахар-песок, кг 20,00 1,67 49,70 81,85 82,83 101,2% Печенье, кг 0,70 0,06 190,27 11 11,10 100,9% Карамель, кг 0,70 0,06 246,08 13,54 14,35 106,0% Чай черный байховый, кг 0,50 0,04 1208,94 50,33 50,37 100,1% Соль поваренная пищевая, кг 3,65 0,30 13,25 3,93 4,03 102,5% Перец черный (горошек), в пересчете за кг 0,73 0,06 2651,50 154,94 161,30 104,1% Мука пшеничная, кг 20,00 1,67 40,98 68,28 68,30 100,0% Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 115,00 9,58 45,45 435,56 435,56 100,0% Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 75,00 6,25 70,17 436,75 438,56 100,4% Рис шлифованный, кг 5,00 0,42 79,80 33,3 33,25 99,8% Пшено, кг 6,00 0,50 56,21 27,76 28,11 101,3% Горох и фасоль, кг 7,30 0,61 47,90 28,4 29,14 102,6% Вермишель, кг 6,00 0,50 86,74 42,25 43,37 102,7% Картофель, кг 150,00 12,50 48,79 467,75 609,88 130,4% Капуста белокочанная свежая, кг 35,00 2,92 27,74 66,7 80,91 121,3% Лук репчатый, кг 20,00 1,67 37,16 58 61,93 106,8% Морковь, кг 35,00 2,92 59,25 147,73 172,81 117,0% Огурцы свежие, кг 1,80 0,15 137,45 21,25 20,62 97,0% Яблоки, кг 18,60 1,55 110,70 178,27 171,59 96,3% Стоимость набора, в расчете на месяц 4604,78 4833,61 105,0%