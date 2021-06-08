Минимальный набор продуктов питания в мае подорожал на 5 процентов
 

Минимальный набор продуктов питания в мае подорожал на 5 процентов

08.06.2021, 12:10, Детали
Теги: , , ,

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в мае 2021 года выросла на 5 процентов.

Напомним, в апреле такой же набор подорожал на 3 процента, в марте – на 2,7 процента.

Больше всего выросли цены на картофель, капусту, морковь и баранину. Немного подешевели яблоки, яйца и огурцы. Кроме того, в рамках статистической погрешности снизились цены на мороженную рыбу, рис и сметану. Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.
 

Продукты питания,  входящие в минимальный набор 

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в апреле, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае, рублей 

Рост стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15,00

1,25

403,74

496,46

504,68

101,7%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4,00

0,33

271,53

88,19

90,51

102,6%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14,00

1,17

160,54

184,74

187,30

101,4%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,80

0,15

628,84

85,21

94,33

110,7%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14,00

1,17

152,27

181,29

177,65

98,0%

Сельдь соленая, кг 

0,70

0,06

199,08

11,38

11,61

102,0%

Масло сливочное, кг 

1,80

0,15

652,05

95,52

97,81

102,4%

Масло подсолнечное, кг 

7,00

0,58

124,29

69,85

72,50

103,8%

Маргарин, кг 

6,00

0,50

159,45

76,96

79,73

103,6%

Сметана, кг 

1,80

0,15

231,47

34,74

34,72

99,9%

Творог нежирный, кг 

10,00

0,83

296,49

235,31

247,08

105,0%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110,00

9,17

51,43

468,33

471,44

100,7%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,50

0,21

612,39

126,69

127,58

100,7%

Яйца куриные, 10 шт. 

18,00

1,50

79,12

122,54

118,68

96,9%

Сахар-песок, кг 

20,00

1,67

49,70

81,85

82,83

101,2%

Печенье, кг 

0,70

0,06

190,27

11

11,10

100,9%

Карамель, кг 

0,70

0,06

246,08

13,54

14,35

106,0%

Чай черный байховый, кг 

0,50

0,04

1208,94

50,33

50,37

100,1%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,30

13,25

3,93

4,03

102,5%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

2651,50

154,94

161,30

104,1%

Мука пшеничная, кг 

20,00

1,67

40,98

68,28

68,30

100,0%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115,00

9,58

45,45

435,56

435,56

100,0%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75,00

6,25

70,17

436,75

438,56

100,4%

Рис шлифованный, кг 

5,00

0,42

79,80

33,3

33,25

99,8%

Пшено, кг 

6,00

0,50

56,21

27,76

28,11

101,3%

Горох и фасоль, кг 

7,30

0,61

47,90

28,4

29,14

102,6%

Вермишель, кг 

6,00

0,50

86,74

42,25

43,37

102,7%

Картофель, кг 

150,00

12,50

48,79

467,75

609,88

130,4%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35,00

2,92

27,74

66,7

80,91

121,3%

Лук репчатый, кг 

20,00

1,67

37,16

58

61,93

106,8%

Морковь, кг 

35,00

2,92

59,25

147,73

172,81

117,0%

Огурцы свежие, кг 

1,80

0,15

137,45

21,25

20,62

97,0%

Яблоки, кг 

18,60

1,55

110,70

178,27

171,59

96,3%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

 

4604,78

4833,61

105,0%

 
Расчет предназначен для межрегиональных сопоставлений стоимости наборов в длительной динамике. При этом, приведенные в наборе объемы потребления продуктов питания являются условными (утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 17 февраля 1999 г. № 192) и не отражают их реального потребления населением.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

07.06 / Как же далеки они от народа…

07.06 / В Рыбинске проведут выездную вакцинацию животных от бешенства

04.06 / Рыбинск и Чунцзо подписали соглашение о сотрудничестве

04.06 / Профессиональная переподготовка: когда и зачем нужна

04.06 / Выяснилось, где рыбинцы тратят деньги в свободное время

03.06 / В Ярославской области конкуренция за вакансии выше, чем в Ивановской и Костромской областях

02.06 / В Рыбинске появится памятник случайному туристу

02.06 / Если страховая компания неправильно посчитала ОСАГО

31.05 / Ярославцев стали чаще беспокоить кибермошенники

27.05 / Долги и потери рыбинского бюджета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика