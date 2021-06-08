Минимальный набор продуктов питания в мае подорожал на 5 процентов
08.06.2021, 12:10, Детали
Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в мае 2021 года выросла на 5 процентов.
Напомним, в апреле такой же набор подорожал на 3 процента, в марте – на 2,7 процента.
Больше всего выросли цены на картофель, капусту, морковь и баранину. Немного подешевели яблоки, яйца и огурцы. Кроме того, в рамках статистической погрешности снизились цены на мороженную рыбу, рис и сметану. Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в апреле, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае, рублей
|
Рост стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15,00
|
1,25
|
403,74
|
496,46
|
504,68
|
101,7%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4,00
|
0,33
|
271,53
|
88,19
|
90,51
|
102,6%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14,00
|
1,17
|
160,54
|
184,74
|
187,30
|
101,4%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,80
|
0,15
|
628,84
|
85,21
|
94,33
|
110,7%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14,00
|
1,17
|
152,27
|
181,29
|
177,65
|
98,0%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,70
|
0,06
|
199,08
|
11,38
|
11,61
|
102,0%
|
Масло сливочное, кг
|
1,80
|
0,15
|
652,05
|
95,52
|
97,81
|
102,4%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7,00
|
0,58
|
124,29
|
69,85
|
72,50
|
103,8%
|
Маргарин, кг
|
6,00
|
0,50
|
159,45
|
76,96
|
79,73
|
103,6%
|
Сметана, кг
|
1,80
|
0,15
|
231,47
|
34,74
|
34,72
|
99,9%
|
Творог нежирный, кг
|
10,00
|
0,83
|
296,49
|
235,31
|
247,08
|
105,0%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110,00
|
9,17
|
51,43
|
468,33
|
471,44
|
100,7%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,50
|
0,21
|
612,39
|
126,69
|
127,58
|
100,7%
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
18,00
|
1,50
|
79,12
|
122,54
|
118,68
|
96,9%
|
Сахар-песок, кг
|
20,00
|
1,67
|
49,70
|
81,85
|
82,83
|
101,2%
|
Печенье, кг
|
0,70
|
0,06
|
190,27
|
11
|
11,10
|
100,9%
|
Карамель, кг
|
0,70
|
0,06
|
246,08
|
13,54
|
14,35
|
106,0%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,50
|
0,04
|
1208,94
|
50,33
|
50,37
|
100,1%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,30
|
13,25
|
3,93
|
4,03
|
102,5%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
2651,50
|
154,94
|
161,30
|
104,1%
|
Мука пшеничная, кг
|
20,00
|
1,67
|
40,98
|
68,28
|
68,30
|
100,0%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115,00
|
9,58
|
45,45
|
435,56
|
435,56
|
100,0%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75,00
|
6,25
|
70,17
|
436,75
|
438,56
|
100,4%
|
Рис шлифованный, кг
|
5,00
|
0,42
|
79,80
|
33,3
|
33,25
|
99,8%
|
Пшено, кг
|
6,00
|
0,50
|
56,21
|
27,76
|
28,11
|
101,3%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,30
|
0,61
|
47,90
|
28,4
|
29,14
|
102,6%
|
Вермишель, кг
|
6,00
|
0,50
|
86,74
|
42,25
|
43,37
|
102,7%
|
Картофель, кг
|
150,00
|
12,50
|
48,79
|
467,75
|
609,88
|
130,4%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35,00
|
2,92
|
27,74
|
66,7
|
80,91
|
121,3%
|
Лук репчатый, кг
|
20,00
|
1,67
|
37,16
|
58
|
61,93
|
106,8%
|
Морковь, кг
|
35,00
|
2,92
|
59,25
|
147,73
|
172,81
|
117,0%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,80
|
0,15
|
137,45
|
21,25
|
20,62
|
97,0%
|
Яблоки, кг
|
18,60
|
1,55
|
110,70
|
178,27
|
171,59
|
96,3%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
4604,78
|
4833,61
|
105,0%
Расчет предназначен для межрегиональных сопоставлений стоимости наборов в длительной динамике. При этом, приведенные в наборе объемы потребления продуктов питания являются условными (утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 17 февраля 1999 г. № 192) и не отражают их реального потребления населением.
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