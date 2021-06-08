Европол сообщил о задержании более 800 преступников в рамках международной операции

В рамках одной из крупнейших международных операций Европола задержаны более 800 преступников и изъяты почти 40 тонн наркотиков, сообщило ведомство.

«Серия масштабных действий правоохранителей была совершена в последние дни в 16 странах, что привело к более чем 700 обыскам, более 800 задержаниям и изъятию более восьми тонн кокаина, 22 тонн каннабиса и смолы каннабиса, двух тонн синтетических наркотиков, шести тонн прекурсоров синтетических нароктиков, 250 единиц оружия, 55 люксовых автомобилей и свыше 48 миллионов долларов в различных мировых валютах и криптовалютах», – цитирует заявление Европола РИА «Новости».

В операции принимали участие ведомства из разных стран, в том числе ФБР, управления по борьбе с наркотиками США, национальной полиции Дании и полиции Швеции. Операции такого рода длились в течение нескольких лет, ряд из них продолжится в течение следующих недель.

Напомним, в конце прошлого года испанская полиция совместно с Европолом провела крупнейшую за десять лет операцию против преступной группы, подозреваемой в отмывании денежных средств.