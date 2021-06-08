 

Варшава захотела провести польско-американскую встречу перед саммитом Путина и Байдена

08.06.2021, 11:54, Новости дня
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Варшава пытается организовать польско-американские консультации перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве, сообщают СМИ.

Газета Rzeczpospolita сообщила со ссылкой на свои источники, что «Польша добивается консультаций с Байденом перед встречей США – РФ 16 июня», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в Варшаве очень обеспокоены последними действиями США, которые касаются России, в частности, отказом от санкций против газопровода «Северный поток – 2».

«Несколько независимых источников подтверждают, что американский президент не предупредил ни Польшу, ни Украину о том, что больше не намерен блокировать строительство газопровода «Северный поток – 2». Возможностей для консультаций было много, в том числе телефонный разговор месяцем ранее госсекретаря (США) Энтони Блинкена с главой МИД Збигневом Рау», – говорится в сообщении.

По мнению издания, «лучшим способом для решения польских проблем была бы отдельная встреча президента Польши Анджея Дуды с Байденом во время саммита НАТО в Брюсселе 14 июня, за два дня до переговоров в Женеве лидеров США и России».

При этом пока Байден «договорился здесь только о двусторонних консультациях с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом», потому «польские попытки продолжаются уже много недель», и если бы они закончились неудачей, «по крайней мере, какой-то компенсацией мог бы стать отдельный разговор в бельгийской столице Збигнева Рауа с Энтони Блинкеном».

«Однако пока американский президент договорился здесь только о двусторонних консультациях с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Поэтому польские попытки продолжаются уже много недель. Если бы они закончились неудачей, по крайней мере, какой-то компенсацией мог бы стать отдельный разговор в бельгийской столице Збигнева Рауа с Энтони Блинкеном», – говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.

Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока – 2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа.



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