Олег Степанов — отличный кандидат, которому вы можете помочь прямо сейчас

Обыски, задержания и аресты — это так Путин стучит ножками, когда видит свой рейтинг. А смотрит он на него часто, ведь скоро выборы. И сейчас очень важно помочь независимым кандидатам в Государственную думу, чтобы расстроить его посильнее.

Есть такой кандидат — Олег Степанов. Он был главой московского штаба: провёл кучу расследований против московских жуликов, решил много локальных проблем, организовал важные проекты — Центр сбора подписей, подготовку наблюдателей и другие.

А после закрытия сети штабов продолжил бороться с единороссами уже самостоятельно и объявил о выдвижении в Госдуму по 201 округу.

И ваша помощь его штабу нужна прямо сейчас.

Становитесь агитаторами. Это не только ваш большой вклад в поражение «Единой России», но и оплачиваемая работа. Записаться на обучение можно прямо вот тут.

Поддержите кампанию Олега финансово. Пока выборы официально не назначены, вы можете перевести деньги каким угодно способом — на карту начальника его штаба, через криптовалюту и не только.

Оставляйте свои контакты в поддержку выдвижения Степанова на сайте, если вы или ваши знакомые живёте в 201 округе Москвы. Это районы Даниловский, Донской, Котловка, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Нагорный, Печатники, Чертаново Северное, Южнопортовый.

Конечно, как и на всякого независимого кандидата в 2021 году, на Степанова возбудили уголовное дело. Он, вместе Любовью Соболь, Кирой Ярмыш, Олегом Навальным, Костей Янкаускасом и ещё пятью честными людьми — обвиняемый по тому самому «санитарному делу», которое появилось в отместку за январские митинги. Так что с января Олег находится под домашним арестом: не может выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться ни с кем, кроме адвоката и следователя.

Как вы понимаете, выдвижение в таких условиях требуют бóльших усилий, чем обычно. Но провести кампанию и победить — вполне реально и абсолютно законно. Шансы на успех у Степанова серьёзные: 85% жителей Москвы не поддерживают «Единую России», а в округе, где баллотируется Олег, такие избиратели ещё и ходят на выборы голосовать за оппозиционных кандидатов, несмотря на все усилия жуликов из администрации президента.

Поэтому прямо сейчас, пока вы читаете этот пост, штаб Степанова агитирует: общается с людьми, раздает листовки и собирает контакты сторонников в округе. Кстати, вы тоже можете присоединиться к штабу Степанова и поучаствовать в этом. Записаться можно тут.

Смогут ли независимые кандидаты попасть в бюллетень, зависит только от нас с вами. Поэтому сейчас важно их поддерживать. И не забывать про «Умное голосование» — как бы Путин ни бесился, рейтинг у него и его партии «Единая Россия» не вырастет. А значит, в сентябре мы нанесём мощный удар по жуликам, ворам и убийцам, даже если всех независимых кандидатов так или иначе отстранят от участия в выборах.

—