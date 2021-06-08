23 года спустя: старшая дочь Брук Шилдс надела ее платье на выпускной

На днях старшая дочь 56-летней актрисы и модели Брук Шилдс окончила школу. Для своего первого выпускного 18-летняя Роуэн Фрэнсис Хенчи выбрала красное шелковое платье-бюстье в пол. Правда, взяла она его не в бутике, а в гардеробе своей известной матери. В том же платье актриса блистала на красной ковровой дорожке церемонии награждения премии “Золотой глобус” 23 года назад. Причем тогда, в 1998 году, актриса была номинировала в категории “Лучшая телевизионная актриса в комедии или мюзикле” за главную роль в ситкоме “Непредсказуемая Сьюзан”. Так что этот наряд определенно много значит для Брук.

Я думала, что это был особенный вечер, когда меня в 1998 году номинировали на “Золотой глобус” и я надела это платье. Но ничто не сравнится с выпускным моей дочери, которая пришла на него в том же самом платье, – написала Шилдс на своей странице в Instagram.

Как другие звездные родители в этом году отпраздновали выпускные своих чад, в частности, Кэтрин Зета-Джонс и Сара Джессика Паркер, смотрите здесь.

Роуэн Хенчи, 2021 год Брук Шилдс, 1998 год

Наибольшую известноть актрисе Брук Шилдс принесла роль в фильме “Голубая лагуна” 1980 года, также многие ее помнят по эпизодической роли в ситкоме “Друзья” – в нем она сыграла безумную фанатку Джо Триббиани в исполнении Мэтта Леблана. С 1996 по 2000 год Брук снималась в телесериале “Непредсказуемая Сьюзан”, за главную роль в котором в 1997 году получила премию “Выбор народа” в номинации “Любимая актриса в новом шоу”. Также за нее она была номинирована на премию “Золотой глобус” как “Лучшая актриса в телесериале” два года подряд – в 1997 и в 1998 годах.

Брук Шилдс была дважды замужем: с 1997 по 1999 год – за теннисистом Андре Агасси, а с 2001 года она состоит в браке с американским сценаристом, режиссером и продюсером Крисом Хенчи, от которого родила двух дочерей – Роуэн Фрэнсис и Грир Хаммонд. Со своим вторым супругом актриса познакомилась на съемочной площадке телесериала “Непредсказуемая Сьюзан” в 1999 году.

Брук Шилдс и Роуэн Хенчи