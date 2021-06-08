 

Подросткам с COVID-19 госпитализация требуется в 3 раза чаще нежели с гриппом

08.06.2021, 11:32, Разное
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Чтобы сравнить потребность в госпитализации среди подростков в связи коронавирусом и гриппом, специалисты CDC воспользовались данными системы эпиднадзора FluSurv-NET в 13 штатах. Они собрали информацию о лечении в стационаре детей 12-17 лет с подтвержденным COVID-19 и сопоставили их с показателями трех сезонных вспышек гриппа начиная с 2017 года.

Анализ показал, что совокупная частота госпитализаций из-за COVID-19 в период с 1 октября прошлого года по апрель 2021 года была в 2,5-3 раза выше по сравнению с тремя предыдущими сезонами гриппа.

Данные о прохождении лечения подростков были представлены в виде общих показателей на 100 тысяч населения за неделю. Оказалось, что на 100 тысяч человек приходится в среднем 35 и более госпитализаций, связанных с COVID-19, у детей в этой возрастной группе. В то же время во время эпидемии гриппа в предыдущие годы этот показатель составлял 15. Авторы исследования отметили, что осложнения из-за коронавирусной инфекции у подростков выявляются значительно чаще, чем при гриппе даже с учетом многочисленных ограничений, включая дистанционное обучение.

«Без этих мер частота госпитализаций, связанных с COVID-19, могла бы быть значительно выше», — сообщили ученые.

Ранее эксперты CDC сопоставили данные почти 4 тысяч пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19 в больницы Управления здравоохранения ветеранов с марта по май, и 5,4 тысячи пациентов, попавших в больницу с тяжелым гриппом с октября 2018 по февраль 2020 года. Средний возраст заболевших в обеих группах — 69-70 лет.

От COVID-19 скончались 21% пациентов, в то время как смертность от гриппа за более продолжительный период составила 4%. Кроме того, риск осложнений, при которых требуется госпитализация в отделение интенсивной терапии, при коронавирусе вдвое выше, чем при гриппе, а продолжительность нахождения в больнице — почти в три раза дольше.



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