Эксперты рассказали об отличиях белого и коричневого сахара

Эксперты по здоровому питанию рассказали о разновидностях такого популярного продукта, как сахар. Как оказалось, отличие между коричневым и белым сахаром состоит не только в их способе производства.

На полках отечественных магазинов можно найти массу продуктов питания самых разных видов. Так, у россиян вместе с традиционным, белым сахаром, большой популярностью пользуется и его коричневая разновидность. Эксперт по здоровому питанию Аида Киримова рассказала, в чем состоит главное отличие этих сортов. Более привычный для соотечественников белый сахар создается путем отбеливания диоксидом серы кристаллизованного сырья, производимого из сахарной свеклы. Свекольный сахар существенно дешевле благодаря распространенности корнеплода в разных географических широтах.

Коричневый же сахар получают посредством выжимки сахарного тростника, после чего эта субстанция уваривается до ее кристаллизации. Из-за того, что в РФ такой тростник не произрастает, этот вид сладкого продукта стоит недешево. Относительно свойств, коричневый сахар считается более полезным благодаря наличию в нем клетчатки. Кроме того, в нем есть калий, цинк и железо, а также витамины группы В. При этом все же стоит учитывать, что процент перечисленных микроэлементов в сахаре незначительный.

Из-за высокой цены коричневый сахар нередко подделывают, чтобы не купить фальсификат, следует провести несложную проверку продукта. Так, брошенный в воду настоящий продукт из тростника не окрасит воду и не потеряет цвет. Подделка же через некоторое время станет белой вследствие миграции красителей в воду. Также стоит учесть, что подкрашенный сахар на вкус может быть немного горьким. Калорийность обоих видов почти одинакова, также идентично они воздействуют на организм. Развитие диабета, снижение функциональности иммунной системы и атеросклероз можно «заработать» независимо от цвета сахара, если употреблять его чрезмерно. Нормой считается не более 2-3 чайных ложек сладкого вещества в сутки.

Источник: vv-34.ru