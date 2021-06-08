Доктор Мясников призвал рассказал о пользе жира

Популярный теледоктор Александр Мясников пояснил россиянам о пользе жира. Он призвал их относиться к этому понятию с большим уважением.

Нормальные показатели жира зависят, прежде всего, от половой принадлежности. У женщин число может варьироваться от 20 до 30%, а у мужчин – от 8 до 25%. Речь идет не об обычном куске сала. Жир представляет собой активный орган, который продуцирует гормоны и десятки других веществ.

По данной причине его нехватка наносит вред здоровью человека. Мясников в рамках авторской программы вспомнил о случае из своей медицинской практики, когда пациент скончался после того, как ему откачали около десяти литров жира. Этот элемент очень важен для тех, кто уже находится в прекллонном возрасте. Когда человеку уже больше 70 лет, его ИМТ должен быть немного выше нормального.

Мясников напомнил, что нельзя допускать образованию избыточной массы тела. Человеку важно ограничивать количество потребляемых калорий. Также необходимо не забывать о физической активности и нормальном сне.

Источник: smotrim.ru