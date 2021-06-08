“Украина – очень плохой стратег”. Арестович считает, что 1 октября Европа будет “совсем другая”

“До 1 октября в Европе изменится вся политическая архитектура. [Канцлер Германии Ангела] Меркель уходит. Франция с Германия борются за первенство. Кого поддержат Штаты – большой вопрос. Кто победит в Германии – большущий вопрос, потому что “зеленые”, например, говорят: нет – “Северному потоку”, да – оружию для Украины. Все может радикально измениться. Что касается нормандского формата и Минских соглашений, то останется один человек из тех, с которыми мы их заключали, – это [президент РФ Владимир] Путин. Лидеры всех остальных держав сменились”, – сказал Арестович.

Он также напомнил о Беларуси, где пройдут совместные с Россией военные учения “Запад 2021” и которую может аннексировать РФ.

“1 октября это будет совсем другая Европа, совсем другая ситуация вокруг Украины. Могу точно сказать, она в любом варианте будет хуже, чем на момент, когда мы сейчас разговариваем. Запуск “Северного потока”, то, что де-факто поглощена Беларусь, с которой уже нельзя играть в военно-промышленное сотрудничество, возникают вопросы по топливу. То есть военно-политическая ситуация вокруг Украины ухудшается и без встречи [президента США Джо] Байдена с Путиным автоматически, благодаря процессам, которые Путин запустил. Украина – очень плохой стратег”, – считает Арестович.

По его словам, украинские политики – “последовательно плохие игроки”.

“Президент [Украины Владимир] Зеленский пришел из шоу-бизнеса. Ждать от него, что он будет геополитическим стратегом, было бы очень сложно. [Глава Офиса президента Андрей] Ермак пришел из международной юриспруденции и тоже кинопродюсер. Они, конечно, очень быстро учатся, и сейчас это совсем другие люди, нежели год или два назад, но все-таки я думаю, что не меньше года понадобится, чтобы уже стать совсем на ноги и научиться в эти игры играть. А что делали профессиональные политики до этого 28 лет?” – задается вопросом спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович привел пример Нидерландов, Германии и Турции, которые изменились за 30 лет.

“А где мы? Мы очень плохие хозяйственники, плохо обращаемся с собственность, и нам надо это радикально менять, но президент точно хочет это поменять, тут вопрос команды, профессионализма. Я надеюсь, что по результатам испытаний этого лета Украина обретет позицию наконец-то с большой буквы П”, – заявил он.

Контекст:

Украина является одной из заинтересованных сторон в разных историях, связанных преимущественно с российской агрессией и ролью РФ.

Так, об урегулировании конфликта на Донбассе переговоры ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Также Украина выступает против строительства газопровода “Северный поток – 2”, введение в эксплуатацию которого грозит прекращением транзита российского газа через украинскую территорию.

—