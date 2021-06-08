“Какой романтик”, “Будете чистить канализацию”. Alyosha снялась на краю ванны, наполненной лепестками цветов
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Артистка позирует в кадре в черном костюме.
“Вечер обещает быть приятным”, – подписала она фото.
“Ох, какой романтик”, – прокомментировали фото подписчики.
“Ага, будете чистить канализацию”, – отреагировали фолловеры.
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Контекст:
Alyosha (Алена Кухар) замужем за фронтменом украинской группы “Антитіла” Тарасом Тополей. Они поженились в 2013 году.
Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.
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