“Какой романтик”, “Будете чистить канализацию”. Alyosha снялась на краю ванны, наполненной лепестками цветов

Артистка позирует в кадре в черном костюме.

“Вечер обещает быть приятным”, – подписала она фото.

“Ох, какой романтик”, – прокомментировали фото подписчики.

“Ага, будете чистить канализацию”, – отреагировали фолловеры.

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Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

Контекст:

Alyosha (Алена Кухар) замужем за фронтменом украинской группы “Антитіла” Тарасом Тополей. Они поженились в 2013 году.

Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

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