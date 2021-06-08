Нужно продать все госпредприятия, включая “Нафтогаз” и “Укрзалізницю”, и оставить государству базовых пять – Бахматюк

Он отметил, что государственные предприятия – это один из “столпов коррупции” в Украине.

“Не будет государственных предприятий – не будет коррупции на государственных предприятиях. Но любой министр, который приходит, не хочет отдавать свою вотчину. А за ним стоят депутаты, замминистра, политики, партии… Продайте все государственные предприятия, кроме базовых пяти, возьмите крутой менеджмент, дайте им крутые деньги – и контролируйте их просто под микроскопом. Продайте тот же “Нафтогаз”, тот же “Энергоатом”. Оставьте себе 30, 40, 50 процентов, чтобы быть участником процесса. У вас есть все регулирующие функции!” – сказал бизнесмен.

После этого, по его мнению, уровень коррупции на государственных предприятиях уменьшится на 70–90%.

Бахматюк считает, что улучшения ситуации на “Укрзалізниці” не произойдет без ее продажи.

“Пока “Укрзалізницю” не продадут одному или двум-трем стратегическим инвесторам… Я не понимаю государство. Возьми за нее $3 млрд! Отдай немцам, австрийцам, французам. То есть чего “отдай”? Продай! И ты не будешь иметь менингит, ты не будешь иметь толпу депутатов, ты не будешь иметь следственных комиссий… Ты ничего не будешь иметь. Если ты переживаешь за 200 тыс. трудоустроенных людей, тогда ты должен это вложить в инвестиционные обязательства. И тогда собственник посчитает, что ему будет выгоднее уволить 200 тыс. людей и заплатить им за пять лет вперед компенсацию. И все. Это будет не твоя проблема. Это будет коррекция на цену. Но он сделает качество перевозки выше, тарифы экономически справедливые и налоги будет платить… А это уже функция твоих фискальных органов – все это дело регулировать”, – сказал бизнесмен.

Интервью с Бахматюком выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

В марте 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. К объектам малой приватизации относятся госпредприятия, пакеты акций, объекты незавершенного строительства и социально-культурного назначения, движимое и недвижимое имущество, стоимость которого не превышает 250 млн грн. Такие объекты продаются на аукционах “ProZorro.Продажи”. К объектам большой приватизации относятся активы, стоимость которых превышает 250 млн грн. Их продают на аукционах, к продаже привлекают советников, которые готовят объект для приватизации и ищут потенциальных инвесторов.

По данным Фонда госимущества, в Украине 3733 предприятия, из которых 1261 нужно признать банкротами и ликвидировать, 1006 продать. 585 предприятий находятся на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, 115 должны остаться в собственности Национальной академии наук и Национальной академии аграрных наук Украины, остальные (766) будут в собственности государства (для их управления планируют создать Фонд национального благосостояния).

Предприятия, которые обеспечивают безопасность государства, являются естественными монополиями и имеют важное значение для общества, не будут продавать.

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко считает, что Верховная Рада должна составить точный список предприятий, которые нельзя приватизировать. “Философия следующая: если предприятие не есть продолжением функций государства, а просто потенциально прибыльное – забирайте с него прибыль через налоги, а не держите в госсобственности, неэффективно управляя, – считает чиновник. – Исходя из мировой практики, не подлежит приватизации госсобственность в виде природной монополии (например, “Энергоатом”, “Укргидроэнерго” – серия построенных на Днепре каскадов плотин), объектов культуры, критической инфраструктура (например, железнодорожное полотно, хотя частные вагоны могут по нему ездить и конкурировать). Мы не продаем, например, компании, которые оказывают социальные услуги, входящие в сферу ответственности государства. Например, кто-то должен доставлять в самые отдаленные и маленькие села пенсии, журналы, газеты. Это делает государственная “Укрпошта”, потому что никакая частная почтовая организация не поедет в село на пять дворов”.

30 марта 2020 года Рада на время действия карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, остановила продажу объектов большой приватизации. Через год, 30 марта 2021-го, Рада разблокировала проведение аукционов.

Первые аукционы большой приватизации в Украине планируют провести летом 2021 года. По данным Фонда госимущества, первыми лотами станут Объединенная горно-химическая компания, завод “Большевик” и “Президент Отель”.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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