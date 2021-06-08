У трех партий – лидеров рейтинга политических сил в Украине примерно одинаковая поддержка – опрос КМИС

Так, “Слугу народа” готовы поддержать 17,7% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

За “Европейскую солидарность” и “Оппозиционную платформу – За жизнь” готовы проголосовать 15,4% и 14,7% опрошенных респондентов соответственно.

Как отметили социологи, эти три партии имеют поддержку в пределах статистической погрешности, поэтому формально определить, какая политическая сила возглавляет рейтинг – невозможно.

“Есть три партии, которые имеют примерно одинаковую поддержку и лидируют на выборах”, – подчеркнули в КМИС.

На четвертой позиции рейтинга находится партия “Батьківщина” (13,9%). Следом идут “Сила и честь” (8,0%), “Украинская стратегия Гройсмана” (5,8%) и Радикальная партия (5,0%).

Остальные партии набирают меньше 5% голосов.

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился с 27 мая по 1 июня 2021 года среди граждан в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2 тыс. респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% для показателей, близких к 5%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Согласно данным опроса КМИС, проведенного 16–22 апреля 2021 года, “Слугу народа” поддерживало 21,3% украинцев, “Европейскую солидарность” – 17,7%, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 12,2%, “Батьківщину” – 10,2%, партию “Сила и честь” – 7,6%.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

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