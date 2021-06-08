“Как всегда сексуальная”. 54-летняя Хайек в энергичном танце показала растяжку

В финале танца актриса продемонстрировала растяжку, сделав мах ногой.

“Детка, покажи мне свой hitmanschallenge! Я буду смотреть,” – написала она.

В хештегах Хайек отметила “Телохранитель жены киллера”. Это новый фильм с ее участием.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Чрезвычайно плохой ракурс. Ты выглядишь как Умпа-Лумпа”, – написал фолловер fahad_alsaud_90.

“Как всегда сексуальная”, – отметила bastista83x.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”.

“Телохранитель жены киллера” – это сиквел фильма 2017 года “Телохранитель киллера”. Оригинальная лента рассказывает историю телохранителя, коорому предстоит защищать киллера. Главные роли исполнили Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон. У Хайек была роль второго плана. Также в картине снялись Гэри Олдман, Ричард Э. Грант, Элоди Янг. В “Телохранителе жены киллера” Хайек исполнила одну из главных ролей. Премьера в США намечена на 16 июня.

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