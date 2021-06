Мнение: Любимый натурщик Люсьена Фрейда. Одетый и в гриме (что еще страшнее)

Помните эти пугающие картины маслом Люсьена Фрейда с изображеним толстого голого мужчины? Хотя, конечно, большинство работ Фрейда изображают голых людей, и обычно толстых — но эти, для которых позировал Ли Бауэри, самые запоминающиеся, "визитная карточка" мастера.

Кто такой был Ли Бауэри и почему его до сих пор не могут забыть в Лондоне?



Bruce Bernard. "Lucien Freud working in his studio with Leigh Bowery", 1992

Эти самые картины кисти Фрейда, кто их не помнит (слабонервным эстетам под кат не ходить!):

Naked Man, Back View, 1991–92. Courtesy of The Metropolitan Museum of Art and Acquavella Galleries (Right)



Leigh Bowery (Seated), 1990. Courtesy of Acquavella Galleries (Left)



Man with Leg Up (1992)



Gemeente Museum



1991, Тейт



Однако натурщик этих картин, по имени Ли Бауэри (Leigh Bowery, 1961-1994) в своей обычной жизни, между тем, совершенно отличался от того, каким его изображал знаменитый художник.

Бауэри был легендой лондонских ночных клубов 1980-х годов. Экстравагантный шоумен, красивший свое лицо и тело во все возможные цвета, с пирсингом, дырами в щеках, в убойных костюмах, со странными шоу и эпатажным образом жизни.



Bowery at home in 1984. Photograph: Steve Pyke/Getty

При этом он сам был из австралийского пригорода, приехал в Лондон в 1980 году юношей.

И быстро взлетел к славе, пусть и маргинальной. Скончался он в возрасте 33 лет от СПИДа.

Бауэри называл себя геем, однако за семь месяцев до смерти он женился на своей давней подруге и иногда любовнице. Которая участвовала в его шоу и запечатлена на этом фото, где Бауэри в перформансе имитировал роды ею.



Leigh Bowery ‘giving birth’ to his wife. Photograph: James Hill/Rex



Leigh Bowery, Session VII, Look 37, 1994. ​Photograph: Fergus Greer, courtesy of Michael Hoppen Gallery



Photo by Werner Pawlok

Диагноз ему поставили в 1988 году, и он шесть лет скрывал свой диагноз. Бауэри умер буквально за пару месяцев до появления лекарств, которые позволили ему бы продержаться еще несколько лет, сокрушаются его друзья.

С помощью грима Бауэри прятал свое лицо, словно драг-квин, использовал для этого же и пугающую маску.

Его шоу на сценах лондонских ночных клубах включали и имитацию всяких неприятных вещей: родов, клизмы, рвоты. Бауэри был звездой «Табу» — "возможно, самого развратного ночного клуба, который когда-либо видела Британия", пишет The Guardian.

Boy George and Leigh Bowery at Taboo



Что отличает Бауэри от других клубных звезд 1980-х, спрашивают британские журналисты сегодня? Отчасти имидж, который до сих пор кажется поразительно оригинальным. Как артист "Табу", он каждую неделю надевал новый потрясающий наряд.



Photo by Janette Beckman

Но творчество Бауэри не ограничивалось клубами. Одно из первых его выступлений — работа над клипом Боуи на песню «Ashes to Ashes». Он сотрудничал с танцором и хореографом Майклом Кларком, создавая костюмы и участвуя в его постановках. Он появился в витрине галереи Anthony d'Offay в качестве живого персонажа: в течение двух недель он красился, позировал и спал за двусторонним зеркалом на глазах у публики.

А также он был вокалистом группы Minty, снялся в рекламе Pepe Jeans, был гостем на шоу на BBC One, пил чай в Harrods — одетый в череду удивительных нарядов, под песни идеологически близкой драг-квин Divine.



Photo by Dick Jewel

А также Бауэри был арт-директором клипа "Unfinished Sympathy" 1991 года группы Massive Attack, стилистом Рифата Озбека, художником по костюмам для Culture Club.

Друг его юности Бой Джордж, растолстев, станет соавтором сценария и сыграет главную роль Бауэри в успешном мюзикле под названием "Табу" (2002).

Энни Лейбовиц, как и Фрейд, была заинтересована в его разоблачении, а не в камуфляже



Фрейд познакомился с ним в 1988 году, как раз после позирования в витрине, которое прогремело. И Бауэри стал его постоянным натурщиком на протяжении следующих четырех лет.

Фрейда восхищало, как шоумен менял, моделировал и изменял свое тело (в том числе и затягивая свои телеса скотчем), художник видел в этом особенное искусство. Последний портрет Бауэри 1995 года (местонахождение неизвестно) был завершен опечаленным Фрейдом посмертно.

Биографию Бауэри написала Сью Тилли — та самая женщина, которую он познакомил с Фрейдом, и тот написал ее в аналогичном виде на своей знаменитой картине "Спящая социальная работница".

Британский "Таймаут" написал недавно:

"Ли Бауэри оказала влияние на всех, от Леди Гаги до Грейсона Перри, от Александра Маккуина до Люсьена Фрейда".



Leigh Bowery, Session VI Look 31 Photo: Fergus Greer

The Guardian в 2018 году пишет, что влияние Бауэри на моду отчетливо до сих пор (если знать, куда смотреть). Коллекция «человеческих рюкзаков» (human backpacks) Рика Оуэнса в 2015 году была данью уважения Бауэри. Ричард Куинн, молодой лондонский дизайнер, на февральском показе которого присутствовала королева, своим цветочным платьем и масками явно был вдохновлен Бауэри.Он постоянный источник вдохновения для модельера Гарета Пью.

