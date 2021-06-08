 

В РФ выявили 10 тыс. новых случаев коронавируса

08.06.2021, 10:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За минувшие сутки в РФ выявили 9977 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 9977 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 15% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3817, Санкт-Петербурге – 846, Московской области – 776.

Всего в стране выявлено 5 145 843 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 752 085 человек, из них 8883 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 124 496 человек.

Накануне, 7 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9429. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 548.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.01 / Утверждены голоса выборщиков от Мичигана и Невады

12.03 / «Поедали заживо» – экипаж американской подлодки пожаловался на клопов (sic!)

15.04 / Директор ФСБ обвинил иностранные спецслужбы в создании террористических группировок

12.10 / Одесский портал «Таймер» разблокировали в России

21.07 / Российские олигархи ведут “сепаратные переговоры за спиной Путина”, Бужанский, скорее всего, станет кандидатом в мэры Днепра. Главное из Telegram-каналов

20.11 / Захватчик заложников в Тбилиси задержан

01.07 / Эксперт: Голосование в РФ благодаря электронным технологиям вышло на новый уровень прозрачности

05.03 / Степанов: Мы прогнозируем рост количества заражений COVID-19 до конца эпидемического сезона

16.07 / Адвокат: Выводы в деле Сафронова содержат формальные перечни сведений о гостайне

10.10 / Врач объяснил «плохие» анализы Навального при поступлении в больницу Омска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика