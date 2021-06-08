Китай поддержал Россию в решении по денонсации ДОН

Россия была вынуждена денонсировать Договор по открытому небу, так как американская сторона в одностороннем порядке вышла из договора, сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Первостепенная причина выхода РФ из Договора по открытому небу – односторонний выход США из договора, несмотря на несогласие международного сообщества. Это серьезным образом подорвало взаимодоверие и транспарентность между странами в военной сфере. Российская сторона приложила усилия для спасения договора, однако не добилась позитивной реакции США и других участников договора», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что на протяжении длительного времени США оказывают негативное влияние на международный процесс разоружения и контроля над вооружения.

«Мы призываем американскую сторону учитывать озабоченность международного сообщества, защищать глобальную стратегическую стабильность и региональный мир и безопасность», – добавил Ван Вэньбинь.

27 мая в МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу. При этом Москва назвала решение США не возвращаться в ДОН политической ошибкой. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу, который давал право странам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.