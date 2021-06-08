Елизавета II дала свое благословение принцу Гарри назвать дочь в ее честь

В минувшую пятницу принц Гарри и Меган Маркл снова стали родителями, у пары родилась дочь. Девочку решили назвать двойным именем Лилибет Диана в честь двух важных для Гарри женщин: бабушки Елизаветы и матери Дианы. Однако только недавно стало известно, что прежде чем дать дочери имя Лилибет, принц Гарри попросил на это благословения у бабушки.

Спросить у королевы позволения назвать дочь в ее честь соответствует королевской традиции. Герцог и герцогиня Йоркские, будущие Георг VI и королева Елизавета хотели назвать свою вторую дочь Энн Маргарет, но король Георг V и королева Мария были против первой части имени, и в итоге остановились на Маргарет Роуз, – рассказал изданию Vanity Fair биограф королевы Елизаветы II Беделл Смит.Известно, что Елизавета II, будучи малышкой, не могла полностью произнести свое имя и говорила – Лилибет. Это уменьшительное производное от имени Элизабет прижилось в королевской семье, и самые близкие ей люди, в частности, отец Георг VI и ее муж, принц Филипп дома звали Елизавету именно так. И назвать таким именем ребенка без благословения королевы ее внук просто не мог. Тем более, что, как утверждают иностранные СМИ со ссылкой на источники, близкие к паре, герцог Сассекский продолжает регулярно общаться с бабушкой по телефону.

Меган Маркл и Елизавета II, июнь 2018 года

Напомним, 4 июня Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями – у супругов родилась дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Малышка стала 11-й правнучкой королевы Великобритании и первой племянницей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцог и герцогиня Кембриджские публично поздравили родственников с пополнением в семействе уже спустя пару часов после появления новости, назвав новорожденную просто Лили:

Мы все в восторге от радостной новости о появлении на свет Лили. Наши поздравления Гарри, Меган и Арчи, – гласит подпись под черно-белым фото беременной Меган и Гарри с сыном Арчи на руках.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

Меган и Гарри поблагодарили всех за поздравления и теплые пожелания. На официальном сайте их благотворительной организации Archewell появилось заявление от самих родителей:

4 июня мы были благословлены появлением на свет нашей дочери Лили. Она лучше, чем мы могли себе представить, и мы благодарны за любовь и молитвы, которые получили со всего света. Спасибо вам за вашу неизменную доброту и поддержку в это особое время для нашей семьи.

Слухи о второй беременности Меган появились еще в декабре. Только в День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а 7 марта они дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. После чего Букингемский дворец принял решение отстранить Меган и Гарри от королевских обязанностей. В интервью Опре пара не только раскрыла пол своего будущего второго ребенка — оказалось, пара ждет девочку этим летом — но и поделились впечатлениями на этот счет:

Родить сначала мальчика, потом девочку – о чем еще можно мечтать? Я почувствовал большую благодарность, когда об этом узнал. Иметь одного ребенка или двух – все замечательно, но иметь и мальчика, и девочку… Теперь у нас будет своя большая семья, нас станет четверо, – отметил Гарри. Меган Маркл с сыном в Калифорнии